ماء العينين: “البيجيدي أذِّل وسُحِقَ بطريقة لا يستحقها بالنظر إلى تاريخه”

ماء العينين: “البيجيدي أذِّل وسُحِقَ بطريقة لا يستحقها بالنظر إلى تاريخه”
كتبت القيادية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، تدوينة مطولة تساءلت من خلالها حول مستقبل الحزب بعد السقوط في انتخابات 8 شتنبر والاستقالة الجماعية للأمانة العامة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت ماء العينين أن “المجلس الوطني للحزب في الأسبوع المقبل عاجز عن إيجاد الأجوبة غير المتوفرة أصلا، كما سيعجز مؤتمر استثنائي قريب عن إبداعها مهما كانت مخرجاته التنظيمية أو الانتخابية إذا لم يسبقها إعداد وتفكير، مشيرة إلى أن مناضلو ومناضلات العدالة والتنمية يحتاجون لمساحة من الهدوء وأخذ المسافة من الأحداث لمحاولة الفهم والاستيعاب، وما يؤكد الأمر هو استعمال لغة غريبة في بيان الأمانة العامة الأخير، فإما أن النتائج غير مفهومة وعلينا فهمها بعد تجاوز قصور آليات التحليل والفهم لدى حزب كان إلى وقت قريب يتصدر المشهد الحزبي والانتخابي فانفلتت فجأة من بين يدي قيادته قدرات الفهم والقراءة والاستيعاب، وهو في كل الأحوال تعبير عن أزمة مركبة لعقل حزبي جماعي يبدو أنه يتسم بقدر غير هين من الجمود والركون إلى الوهم، وإما أن الأسباب أو بعضها على الأقل، يظل مفهوما غير أن القيادة الحالية – كعادتها- تفضل لغة التلميح بدل التصريح المباشر وتحمل التبعات السياسية.
وتابعت القيادية مدونة “لقد ظللنا نهرب من النقاش الحقيقي، بل اخترنا الالتفاف على النقاش بإبداع آليات تنظيمية يسيرها مهندسو التنظيم – وهم على فكرة جزء من الأزمة- بدل قرار الصراحة والوضوح والقدرة على التقاط الإشارات الشعبية قبل الرسمية التي تم اطلاقها منذ مدة، وروجنا لوهم كبير مفاده أن كل شيء بخير وأن شعبيتنا لم تتأثر، وأن أزمتنا داخلية وأن المنتقدين يعيشون حالة نفسية تحتاج إلى علاج، في وقت كان فيه جزء من قيادتنا مصاب بمرض “إنكار الواقع”، وإلا فكيف نفسر ارتفاع أصوات عدد كبير من المنتقدين من أبناء الحزب لواقع الحزب ومساره بغيرة وحرقة استمرت لسنوات؟”
واسترسلت بالقول “من السابق لأوانه الجواب عن سؤال مستقبل الحزب، لأنه مرتبط بمستقبل الوطن وهو أولى، فقد مرت الانتخابات في أجواء غير مريحة طبعها تراجع كبير عن الاختيارات الديمقراطية، وقد سبقتها آلة التنميط والتمييع وقتل المعنى وإلغاء الاختلاف، في الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب، وهذا أمر خطير يضع البلد على سكة الصوت الواحد والرأي الواحد والمقاربة الواحدة المفروضة بالقوة والمال الذي يشتري الجميع، ومن يحاول الاختلاف فسيتعرض للسحق، بالضبط كما حدث مع حزب العدالة والتنمية الذي لم يتم الاكتفاء بتحجيمه بطريقة مدروسة وهندسة متقنة، بل تم إذلاله وسحقه بطريقة لا يستحقها بالنظر إلى تاريخه وإسهامه الوطني ونزاهة أغلبية منتخبيه وأطره مهما كانت أخطاؤهم أو محدودية أدائهم.”
23 تعليقات
سبحان الله…سبحان مبدل الاحوال…الان فقط تجلى لك تاريخه؟؟؟الان فقط استيقظت من كابوس البيجيدي ؟؟؟لماذا لم تتفوهي بتاريخه حينما كنت تنعمين بخيرات الشعب وتأكلين ما لذ وطاب من الحلويات وانت في دفء البيجيدي؟؟؟اظن شخصيا ان الشعب لم يعاقب الحزب لانجازاته وانما لدرجة نفاقه حيث ان مثل هذه التصريحات اقل ما يقال عنها انها استحمار للشعب واسثهثار بمشاعره…الله يعطينا وجهك..
سيري رجعي الى مدينة النوار باريس و هاد المرا حيدي حتى حوايجك مشي غير الحجاب و هدا امرا لا يخصنا اصلا فهدا بينك الينك ربك و ربي هو الحسيب الرقيب على كل شادة ا فادة قصرتوا فيها اتجاه هاد الشعب المغلوب على أمرها افقرتم الفقير و اغنيتين الغني و عتوتم في الارض فسادا لقد دخل السلطان و الجاه وما بقي الى الحساب حساب من لا يضلم عنده احد و حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تولى امرا من أمور المسلمين ولم يعمل صالحا والعياد بالله
اش من تاريخ عند حزب العدالة والتنمية ياك هم الذين قتلوا ذلك الطالب المسكين لا ماضي عندهم ولا حاضر كانوا فقراء وحكموا البلاد لمدة عشر سنوات حتى داروا لا باس وجاء وقت الرحيل لانهم خسروا الشعب الذي اوصلهم الى المجد والعالمية وتنكروا واشبعوه زيادات في الاسعار وسنوات عدة في التقاعد والزيادة في الضرائب حتى فاحت رائحتهم الكريهة من كل الادارات وجاء وقت التݣرديع وتنظيف الوزارات من كل خوان وفاسد في مجتمعنا.
انتم اول من يستعمل المال لشراء دمم الفقراء .انتم من توزعون اضاحي العيد و الادوات المدرسية و قفة رمضان وبعد هزيمتكم تشتكون من استعمال المال .الحقيقة ان امركم انكشف .
بكاء بن كيران على الشعب تاريخ واي تاريخ وفي الاخير بعد 4 سنوات خرج بتقاعد لا اله الا الله
الله يعطينا وجهك !!! هذا موضوع إنشاء فقط . تحدثوا عن أسباب انهيار الحزب المباشرة و الواضحة فقط إن كانت لكم الجرأة على فعل ذلك دون الخوض في التحليل الفلسفي و التخمينات التي لا يمكن التأكد من صحتها على أرض الواقع.
لقد خنتم الطبقة المتوسطة و الفقيرة و أجهزتم على مكتسباتها السابقة بوقاحة و تماديتم في التخطيط في عناد لتدمير ما تبقى من مكتسبات هذه الفئة . التاريخ لا يرحم . أقول لكم إلى مزبلة التاريخ .
من الأخطاء الفادحة للحزب التصريحات الصبيانية لبعض أعضاء الحزب منها العبارة المشهورة بيليكي وصاحبة العشرين درهم والوزير لساند شركة سنطرال أيام المقاطعة والوزير الآخر لقالهم انا راني وزير مشي مواطن هذه الخرجات هي من عجلة بالسقطة المذلة
Tu es l une des causes
principales de la defaite electorale de ce parti sale hypocryte….
لاتاريخ لهم ولا مستقبل ورقة استعملت لغرض واحترقت
تاريخ أسود لايشرف المغرب والمغاربة
كان من المفروض ان تسكتي و تتقبلون عقاب الشعب المغربي لكم و لنفاقكم بدل الخروج بتفسيرات اقل ما يقال عنها انها استحمار للشعب و محاولة اهانته و ربط خسارتكم المذلة بالمال و شراء الذمم عوض الاعتراف بفشلكم على جميع الاصعدة، انصحكم بتغيير اسم الحزب و طرد الحلايقي بن كيران منه و محاولة اصلاح ما يمكن اصلاحه، فلا اظن ان الشعب المغربي الذكي سيقع في الفخ مرة اخرى. فالى مزبلك التاريخ
غرغري أو لا تغرغري انتهى الكلام.
حزب لا تاريخ له ولاهم يحزنون.رصيده الوحيد والأوحد هو تبنيه الكاذب للمرجعية الإسلامية وهي طعم استقطابكم لجل المغاربة.فإذا انتم لاعدالة لاتنمية لاكفاءة لاصواب
شيء مهم غاندي نتهناو منو من بعد الما والشطابا اللي نضف لبلاد من تجار الدين… هي إطلالة هاته المتعجرفة … المنافقة التي ظهرت على حقيقتها من خلال ماتنهبه من أموال الشعب أكثر من 10 ملايين شهريا … ومن خلال ظهورها المتبرج في باريس … والغريب أن هذه المنافقة تظهر فقط على جريدة هيبابريس … دخلني الشك ….
اقول للسيدة ماء العينين الخزب استغل الربيع العربي وكل ما وعد به اخلف وعد بمحاربة الفساد واخبرنا بالتماسيح والعفاريت وفي الاهير قال لنا عفى الله عما سلف حزبك رفع شعار الاجر مقابل العمل وبنكيران حصل على تقاعد سمبن لم يساهم فيه ولو بسنتيم واحد يدفع له شهريا من الميزاتية العامة ٧٠.٠٠٠ درهم تغيش بها غشر اسر من ذوي الدخل المحدود الاسلام الذي هو مرجعية حزبك يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما العثماني شارك في محادثات حكومة ٢٠١٦ وكان على علم بسبب البلوكاج ولما اعفي بنكيران سارع الى لعب دور بنعرفة وطعن بنكيران في ظهره
لكل شيء اذا ما تم نقصان . العجب ! تارة تجنح للنقد الذاتي اي هفوات الحزب و تارة لتعليق الفشل على الاحزاب الاخرى ….الاعترف بالفشل والنقد الذاتي شجاعة ونبل وشهامة
التاريخ الذي كتبه الحزب و سجلته ذاكرة المغاربة قاطبة هو شعبوية مسيريه و نزواتهم ابتدأت بفضيحة الشوباني و مراهقة يتيم و مولان غوج ماء العينين و ……. فلم نرى تماسيح ولا عفاريت غيرهم . يقولون ما لا يفعلون .
كان مُتوقعا ماحصل..خصوصا أن ال بجدي كان مليئا بالمندسين..أصحاب الأوجه المتعددة: النزاهة المزعومة، المشاركة في هدر مال الضعفاء ب 70 وظيفة لكل واحد منكم ، التسفاح ف باريز(للمتعطشين لِمودا النصارى)
سرقة زوجات الرجال، غراميات الشُّراف، القرارات المُسحقة للشعب باسمكم..حتى ولو لم يكن هناك تزوير، ..كفاش بغيتو تنجحو؟؟؟…إنتظرو حسابكم أمام رب الأرباب..
سبحان الله الان تغيرين ما وقع لحزبكم نسيتم انكم اكبر المنافقين على وجه الارض تتاجرون في الدين بفرنسا عارية والمغرب محتشمة لعنة الله عليكم لن تحلموا يتصدر الانتخابات مجددا لان ليس هناك اي ربيع عربي والشعب المغربي عرفكم على حقيقتهم يا تجار الدين وعند ربكم تختصمون
فرضتم الضريبة على سيارات الفقراء والطبقة المتوسطة هذه السيارات كانت معفاة لان عمرها يزيد عن 20سنة قمتم بالزيادة في ثمن استهلاك الكهرباء بعد ان اصبح الاداء وثمن احتساب الاسهلاك يكون حسب الشطر الذي وصل اليه المستهلك …..حزب خدلنا وبنكيران ضحك علينا ولكن عند الله ستحاسبون
أنتم السبب في مآ وقع لك، 10سنوات كانت كافية لدفع الناخبي المغربي ان يؤكد ثقته في حزبكم ولكن خنتم هذه الثقة خاصة بائع الكلام المعسل الذي استحوذ على تقاعد سمين في الوقت الذي تعدى على تقاعد الموظفين، حرر الأسعار،ألغى صندوق المقاصة بسرعة فائقة،حارب الطبقة المتوسطة وأفقر الفقيرة،حكومتكم الأولى والثانية شجعت الريع والفساد بتحسين الحالة الإجتماعية لمنتسبيها،10سنين عجاف عاش فيها المغاربة جميع أنواع الكوارث. فالحقيقة هذه هي النهاية التي تستحقون