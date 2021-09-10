صورة تعبيرية

إيداع رئيس ودادية وأمين مالها السجن بسطات

2021-09-10 / 4:48 مساءً
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هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن وكيل الملك لدى ابتدائية سطات، أمر بايداع رئيس ودادية وأمين مالها سجن عين علي مومن ضواحي مدينة سطات بعد ظهر اليوم الجمعة، تمهيدا لمحاكمتهما في جلسة الاثنين المقبل بتهمة النصب وعدم تنفيذ العقد، والتصرف في أموال ودادية، والحاق الضرر بتعاونية، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح.

وكانت مدينة سطات قد عرفت موحة احتجاجات غير مسبوقة لمنخرطي ومنخرطات الودادية المذكورة قبل أن يلجؤوا إلى القضاء في مواجهة أعضاء المكتب متهمين إياهم بعدم الوفاء بالتزاماتهم إزاء المشروع السكني الذي تسلم على اثره ممثلو الودادية مبالغ مالية مهمة دون استكمال كافة المراحل الخاصة بتسليمهم للبقع، وهو ما جعل النيابة العامة آنذاك تعرضهم على مسطرة الصلح من أجل ايجاد حل يرضي كافة الاطراف، قبل اتخاذ الاجراءات القانونية.

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‫3 تعليقات

  2. وماذا بعد، بماذا سيستفيد المنخرطون بسجن ه.ولاء الخونة، الحقيقة المرة انهم لن يتحصلوا اموالهم.
    انا كذلك صحية، هناك ثغرات قانونية…..
    المهم انصح كل الاخوة بالابتعاد عن الوداديات كل الوداديات

  3. وماذا عن باقي اعضاء المكتب. يقال ان تقريرا لخبير قضائي يتبت تورط عدد كبير منهم في عمليات إختلاس أموال وداظية بدر مما أدى إلى فشل المشروع.

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