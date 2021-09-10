تطوان.. 8 أحزاب تتحالف لتسيير المجلس الجماعي

2021-09-10 / 4:43 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

اتفقت عدد من الأحزاب المتصدرة للاستحقاقات الانتخابية بالمدينة، من أجل التحالف الجديد الذي سيسيّر المجلس الجماعي لتطوان على ضوء نتائج اقتراع 8 شتنبر المقبل.

و حسب البيان الذي تم إصداره فإن التحالف سيكون بين كل من حزب التجمع الوطني للأحرار،الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العهد الديمقراطي، والإنصاف.

واعتبرت الأحزاب المتحالفة أن دورها يقوم على إنقاذ المدينة، بالتعاون مع السلطات العمومية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين، كما كشفت أن هدف التحالف هو إرجاع الثقة لساكنة المدينة في المؤسسات المنتخبة تحصينا للمسار الديمقراطي.

و يشار أن حزب التجمع الوطني للأحرار استطاع حصد 17 مقعدا بالمجلس الجماعي لتطوان، إضافة إلى مقعد برلماني كان من نصيب رشيد الطالبي العلمي.

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