“هزيمة البيجيدي” تصيب الشوباني ب”الجنون” وتدفعه للتهديد ب”الشارع”
على غرار عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، لم يستسغ الحبيب الشوباني الهزيمة المدوية لحزبه بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر، رافضا الاعتراف بعقاب الشعب والموطنين ل”المصباح” ومتهما الأحزاب الفائزة بشراء الأصوات.
الشوباني، ومباشرة بعد الاعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية، حرص على الخروج بتدوينات “فيسبوكية” متتالية عبر من خلالها عن رفضه ل”الهزيمة المدوية” كما هدد بالنزول للشارع.
وفي هذا الصدد، قال الشوباني “عملية ” إنزال ” حزب العدالة والتنمية للرتبة الأخيرة و”إخفائه” وراء كل الأحزاب..هو الخطأ الجسيم الذي كشف “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!”
وأضاف في تدوينة أخرى “”إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..! طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة..!”
خرجات الشوباني دفعت بعدد من متتبعيه الى الرد على اتهاماته وتهديداته، مشددين على أن الناخبين عاقبوا حزبه لعدم وفائه بوعوده وبسبب قراراته العشوائية ضد المواطنين وكذا بسبب تصريحات قياداته الأخيرة التي اكتفت بمهاجمة المنافسين بدل الحديث عن برنامج انتخابي واقعي وإقناع المواطنين به.
84 تعليقات
هذا ما هو الا نتيجة لثقة الشعب فيكم. بدءتم بملف التقاعد و الاقتطاعات التي ترتبت عنه ثم صندوق المقاصة و كل هذا على حساب الطبقا ت الفقيرة و المتوسطة حتى حق المواطن في الادلاء به كنتم تعارضونه بانزال العصا في الشارع و الاقتطاعات من الاجور في حالة الاضرابات. وووو…
أنتم لم تربحوا لكي تنهزموا،هم من نجحوكم ليكسروكم،وليشوهوا كل ماهو إسلامي ، وليقولوا لنا هاهم من تقولون عنهم إسلاميون،والإسلام هو الحل؟! نجحوكم وكبلوا أيديكم وأرجلكم،وأطلقوا فقط ألسنتكم بقرارات وقيود لن يقبلها الشعب ،حتى التطبيع مع الصهاينة روجتم له!نجحوكم لكي يسقطوكم هذه السقطة المدوية والمخزية،وأنتم عوض ماتفتطنوا لهذه اللعبة التي تلعب عليكم،ازددتم علوا وتكبرا فأصلحتم من هندامكم وأشكالكم واغتنيتم على أمل أن ينجحوكم كل مرة.فلاتلوموا الشعب ولوموا أنفسكم،واعملوا الخير لعلكم تفلحون المرة القادمة وتتعلموا.
اسعار البترول، رفع سن التقاعد واصلاحه على حساب المواطن، ارتفاع أسعار المواد الغذاىية، فرنسة التعليم، التعاقد، الضرائب، تجويع الشعب..
اشوباني اخرج للاحتجاج في الشارع تاكل العصا كما وكلتوها لخوتكم. اعترف بالهزيمه ايها المغفل.