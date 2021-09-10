الحبيب الشوباني

“هزيمة البيجيدي” تصيب الشوباني ب”الجنون” وتدفعه للتهديد ب”الشارع”

2021-09-10 / 4:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

على غرار عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، لم يستسغ الحبيب الشوباني الهزيمة المدوية لحزبه بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر، رافضا الاعتراف بعقاب الشعب والموطنين ل”المصباح” ومتهما الأحزاب الفائزة بشراء الأصوات.

الشوباني، ومباشرة بعد الاعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية، حرص على الخروج بتدوينات “فيسبوكية” متتالية عبر من خلالها عن رفضه ل”الهزيمة المدوية” كما هدد بالنزول للشارع.

وفي هذا الصدد، قال الشوباني “عملية ” إنزال ” حزب العدالة والتنمية للرتبة الأخيرة و”إخفائه” وراء كل الأحزاب..هو الخطأ الجسيم الذي كشف “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!”

وأضاف في تدوينة أخرى “”إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..! طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة..!”

خرجات الشوباني دفعت بعدد من متتبعيه الى الرد على اتهاماته وتهديداته، مشددين على أن الناخبين عاقبوا حزبه لعدم وفائه بوعوده وبسبب قراراته العشوائية ضد المواطنين وكذا بسبب تصريحات قياداته الأخيرة التي اكتفت بمهاجمة المنافسين بدل الحديث عن برنامج انتخابي واقعي وإقناع المواطنين به.

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‫28 تعليقات

  1. الشوباني لو به قليل من حمرة الخجل كان يستقيل من الجهة لفضيحته الاخلاقية في الحكومة السابقة وابان الحملة الانتخابية الاخيرة طرد من تنغير اذا عن اي شارع يتكلم المواطن المغربي قال كلمته وعاقب حزب لا عدالة ولا تنمية ورمى به الى مزبلة التاريخ

  4. هكدا هم تجار الدين إما نحن أو لا أحد..إنهم لا يقبلون بالآخر حتى و إن كان أحسن منهم..ولقد هزمتم شر هزيمة يا تجار الدين لأنكم انقضتم على السلطة بمناسبة الخريف العربي الدي خرب و دمر أقطار عديدة .لقد جئتم إلى السلطة نتيجة دغدغة عواطف المغاربة بالخطاب الديني فقط . نقول لشيباني إدا نزلت إلى الشارع فإن القوة العمومية ستنزل على رأسك بضربات موجعة

  5. الله ينعل لي مايحشم.
    راه مابقات ليكم غير 1 مايو الى بغيتو اتركبو عليه.
    انت بالخصوص الى انزلت الى الشارع راه الشعب غدي رجمك انت ولامة ديالك.
    سير كون تحشم وانت وجهك قاصح.
    مازال كتحلم بأنك في سنة2011.

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