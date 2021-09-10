“هزيمة البيجيدي” تصيب الشوباني ب”الجنون” وتدفعه للتهديد ب”الشارع”

هبة بريس - الرباط

على غرار عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية، لم يستسغ الحبيب الشوباني الهزيمة المدوية لحزبه بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر، رافضا الاعتراف بعقاب الشعب والموطنين ل”المصباح” ومتهما الأحزاب الفائزة بشراء الأصوات.

الشوباني، ومباشرة بعد الاعلان عن نتائج الاستحقاقات الانتخابية، حرص على الخروج بتدوينات “فيسبوكية” متتالية عبر من خلالها عن رفضه ل”الهزيمة المدوية” كما هدد بالنزول للشارع.

وفي هذا الصدد، قال الشوباني “عملية ” إنزال ” حزب العدالة والتنمية للرتبة الأخيرة و”إخفائه” وراء كل الأحزاب..هو الخطأ الجسيم الذي كشف “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..!”

وأضاف في تدوينة أخرى “”إخراج” حزب العدالة والتنمية من مجلس النواب لتأمين مناخ للأغلبية ” بدون فريق قزي معارض” ..خطأ ثاني في “الهندسة غير الذكية” للعملية برمتها..! طبيعي جدا أن يكون الشارع هو المعارضة..!”

خرجات الشوباني دفعت بعدد من متتبعيه الى الرد على اتهاماته وتهديداته، مشددين على أن الناخبين عاقبوا حزبه لعدم وفائه بوعوده وبسبب قراراته العشوائية ضد المواطنين وكذا بسبب تصريحات قياداته الأخيرة التي اكتفت بمهاجمة المنافسين بدل الحديث عن برنامج انتخابي واقعي وإقناع المواطنين به.

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