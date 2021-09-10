بعد ظفرها بمقعد برلماني.. الفنانة كليلة: “شكرا أخنوش لي وضع فيا الثقة”
عقب حصول الفنانة المغربية كليلة بونعيلات على مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، ضمن اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة.
تفاعلت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مع تهنئة أصدقائها المشاهير و متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة بموقع انستقرام ارفقتها بتدوينة مطولة.
و كتبت بونعيلات :”السلام عليكم أحبتي أولا كنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه على إتاحته الفرصة للمرأة المغربية من أجل حضور أكبر في المشهد السياسي المغربي و انخراطها في تدبير الشأن العام”.
و أضافت قائلة: “كنشكر السيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش لي وضع فيا الثقة من أجل تمثيل الحزب على أحسن وجه”.
و واصلت:” ثانيا كنشكر جميع المغاربة لي عطاونا الأصوات ديالهوم و كنشكر سكان سوس ماسة و الناس الطيبين لي استقبلونا بكل حب و تاقو فينا”.
و اختتمت :”ثالثا كنشكر أصدقائي الفنانين و أصدقائي من خارج الوسط الفني و جميع الصفحات على المباركة، نشكركم على ثقتكم بنا و دعمنا و تأكدوا أننا سنعمل على أن نكون عند حسن ظنكم بنا و ما التوفيق إلا من عند الله”.
13 تعليقات
اه اه اه لا حول ولا قوة الا بالله
الأخت مكتعرفش تحسب المشكورين حسب الترتيب … 1 الملك 2 اخنوش 3 المغاربة 4 الفنانين …
إوا من هنا تيبان الثقة اللي ممكن تكون … لأن المغاربة في الحساب لم يسند إليهم أي رقم … 😂 سير تضيم الحبيب …
بالفعل ان وجود الفنانات في قبة البرلمان مهم جدآ وذالك للدفاع عن حقوق الفنانين والفنانات لأنهم مهملين من طرف الحكومة وحقهم مهضوم .
إن دخول المرأة في المجتمع وخاصة في الميدان السياسي فهذا شرف للمرأة المغربية كنت اتمنى منصب الرئاسة للمرأة المغربية يكون انجاز من طرفها قوي وتكون اول وحدة في التاريخ المغربي
هي صادقة في قولها و تعرف ولي أمرها و من أوصلها لسدة البرلمان لهذا فهي تشكره أما الشعب فلا علاقة له بالموضوع.
وهل تفصل بين الفن والسياسة مع التزامها بالوقت لان الأداء السياسي يختلف تماماً عن مشاكل الفن لان ادوار الفن ليس كادوار السياسة .وان تكون لها تسوية ببنهما ونتمني لها التوفيق والمزيد من التألق والابداع في السياسة
أصلا في قبة البرلمان هناك تمتليات سياسية فلما لايكون فنانين وممثلين في قبة البرلمان حتى يكتمل الفلم بالمخرجين والمؤلفين وتنتهي نهاية الفلم هههههههه
الحمدلله لاحظنا وجود المرأة في المجال السياسي نسبة كبيرة في مساهمتها في الانتخابات الرئاسية والجماعية واستطاعت ان تبرز وجودها في قبة البرلمان وهذا شرف كبير المغرب والفضل يرجع إلى صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وحفظه دائما يرفع من قيمتها وشخصيتها.
تحية وتقدير لكل فنانة مغربية دخلت ميدان السياسية فهنيئا لهن بالفوز ونتمنى ان يحققن مطالب الفنانين والفنانات لان وجودهن في قبة البرلمان له فائدة كبيرة بالنسبة للفنانين الذين تدهورت معيشتهم وحياتهم هناك كثيرا من الممتلات التي ذهبن ضحية الزمن
كنت اتمنى ان تمتلئ قبة البرلمان بالمثقفين والمفكرين والنقاد والجامعين في جميع الاختصاصات ولكن المؤسف الشديد (عشان وشوفنا) قبة البرلمان موجود فيها فنانات اللواتي ليست لهن ادنى فكرة عن السياسة.
هذآ كل من اجل تحسين وضعيتها بالوصول إلى فبة البرلمان بالله عليكم بماذا ستنفعونا هذه السيدة أنها كارثة للمتقفين والمهندسين والاطباء هل هؤلاء لايمثلون قبة البرلمان . هذآ عار على الحكومة.
إنه في قمة الجهل والامية والاستهتار عندما نشاهد فنانة صعدت قبة البرلمان بدون شواهد عليا هل انقرضوا الاطباء والناس ذوي العقول النيرة والناضجة ؟؟؟اسئلة مطروحة على الحكومة المرجو اجابتها بكل مصداقية وبدون مبالغة!!
حيث ابن مدينتك ولهذا اعطاكي مقعدا كلشي باين