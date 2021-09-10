كليلة بونعيلات

بعد ظفرها بمقعد برلماني.. الفنانة كليلة: “شكرا أخنوش لي وضع فيا الثقة”

2021-09-10 / 3:49 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب حصول الفنانة المغربية كليلة بونعيلات على مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، ضمن اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة.

تفاعلت الفنانة المغربية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، مع تهنئة أصدقائها المشاهير و متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة بموقع انستقرام ارفقتها بتدوينة مطولة.

و كتبت بونعيلات :”السلام عليكم أحبتي أولا كنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه على إتاحته الفرصة للمرأة المغربية من أجل حضور أكبر في المشهد السياسي المغربي و انخراطها في تدبير الشأن العام”.

و أضافت قائلة: “كنشكر السيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش لي وضع فيا الثقة من أجل تمثيل الحزب على أحسن وجه”.

و واصلت:” ثانيا كنشكر جميع المغاربة لي عطاونا الأصوات ديالهوم و كنشكر سكان سوس ماسة و الناس الطيبين لي استقبلونا بكل حب و تاقو فينا”.

و اختتمت :”ثالثا كنشكر أصدقائي الفنانين و أصدقائي من خارج الوسط الفني و جميع الصفحات على المباركة، نشكركم على ثقتكم بنا و دعمنا و تأكدوا أننا سنعمل على أن نكون عند حسن ظنكم بنا و ما التوفيق إلا من عند الله”.

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