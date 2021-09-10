بسبب ترخيص مزور.. الجزائر تصدر مذكرة بحث دولية في حق المؤثر “ريفكا”

2021-09-10 / 2:24 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أصدرت محكمة جزائرية يوم أمس الخميس حكمها في حق المؤثر فاروق بوجملين المعروف ب “ريفكا”، حيث عمّمت مذكرة دولية باعتقاله رفقة مجموعة من المتهمين في القضية.

و أفادت وسائل إعلام جزائرية أن محكمة الحراش أدانت فاروق بوجملين المدعو “ريفكا” بعقوبة عامين حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض الدولي عليه.

و كشفت نفس الوسائل الإعلامية أن “ريفكا” مطلوب بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال التزوير في قضية الوكالة السياحية، و كذا سفره للإمارات بترخيص مزور.

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