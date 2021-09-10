عبد الرحيم بوعيدة

كلميم : ”بوعيدة“ يتهم السلطات المحلية بتزوير الانتخابات

2021-09-10 / 1:47 مساءً
1
هبة بريس - كلميم

اتهم الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، مرشح حزب الاستقلال عن دائرة كلميم، السلطات المحلية وعلى رأسهم والي جهة كلميم واد نون، بتزوير النتائج وتغييرها لفائدة مرشح آخر على حسابه، مستغربا في الوقت ذاته قيام عدد كبير من رجال السلطة بالتحري والتساؤل عن نتائج بوعيدة فقط.

وعبر بوعيدة خلال شريط فيديو نشره يوم أمس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، عن حزنه العميق بسبب نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها ولاية الجهة، أمس الخميس، واصفا ذلك “بمذبحة ديمقراطية”،مستغرباً في الوقت ذاته عن سبب التأخر الغريب في الإعلان عن النتائج من طرف ولاية الجهة .

وكشف عبد الرحيم بوعيدة، عن تأخر وصول صناديق الاقتراع إلى ولاية كلميم لساعات طويلة وحتى الساعة الثامنة مساء، فضلا عن رفض قائد منطقة تغجيجت تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب السياسية، معتبرا أن الهدف من وراء ذلك هو تغيير نتائج التصويت.

ولفت الأستاذ الجامعي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء المنطقة، أنه كان يخشى تدخل السلطات المحلية في شخص الوالي لتغيير نتائج الانتخابات، حينما قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية بإقليم كلميم، ولم يكن متخوفا من عدم حصوله على أصوات الناخبين، بل كان يخشى من تدخل السلطة المحلية وتزوير إرادة الناخبين.

ووجه بوعيدة اتهامات وانتقادات شديدة و مباشرة لوالي الجهة، متهماً إياه بتحويل الجهة إلى عهد وزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، وذلك عن طريق التزوير ودعم الاصدقاء والأصحاب، ضدا على رغبات الساكنة وإرادتها المعبر عنها في صناديق الاقتراع، متأسفا عن ما وقع في كلميم وعدم استطاعته الدفاع عن الساكنة داخل قبة البرلمان، مضيفا بالقول :”قولو لينا السيد الوالي نهار جينا نترشحو سيرو راه مبغيناكش”.

وتعهد الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، بالاستمرار في الدفاع عن تطلعات ساكنة الجهة والإقليم، بغض النظر عن موقعه السياسي والانتدابي، ومواصلة مساره الأكاديمي والسياسي من أجل مغرب ديمقراطي حسب قوله.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of استقالة الأمانة العامة للبيجيدي…إقرار بالفشل وخطوة لإعادة البناء والتشبيب

استقالة الأمانة العامة للبيجيدي…إقرار بالفشل وخطوة لإعادة البناء والتشبيب

2021-09-10 / 3:15 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية: انتخابات 8 شتنبر ترسخ مكانة المغرب كنموذج في المنطقة

صحيفة إسبانية: انتخابات 8 شتنبر ترسخ مكانة المغرب كنموذج…

2021-09-10 / 2:21 مساءً
Photo of إستمرار ظاهرة ” إختفاء ” المنتخبين ما الذي يحدث ؟؟

إستمرار ظاهرة ” إختفاء ” المنتخبين ما الذي يحدث…

2021-09-10 / 1:01 مساءً
Photo of سطات.. ميثاق شرف يطفئ المصباح ويعيد الميزان على رأس المجلس البلدي

سطات.. ميثاق شرف يطفئ المصباح ويعيد الميزان على رأس…

2021-09-10 / 12:50 مساءً
Photo of بعثة الجامعة العربية: لم نرصد أية تجاوزات في الانتخابات المغربية

بعثة الجامعة العربية: لم نرصد أية تجاوزات في الانتخابات…

2021-09-10 / 12:18 مساءً
Photo of ملاحظو مجلس أوروبا يشيدون بنزاهة وشفافية انتخابات 8 شتنبر

ملاحظو مجلس أوروبا يشيدون بنزاهة وشفافية انتخابات 8 شتنبر

2021-09-10 / 11:51 صباحًا
Photo of البرلمان العربي يشيد بالإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات بالمغرب

البرلمان العربي يشيد بالإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات…

2021-09-10 / 10:54 صباحًا
Photo of منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة جدا

منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة…

2021-09-10 / 10:17 صباحًا
Photo of الملك معزيا أسرة نوبير الأموي: “رحيل الفقيد خسارة للحركة النقابية الوطنية”

الملك معزيا أسرة نوبير الأموي: “رحيل الفقيد خسارة للحركة…

2021-09-10 / 9:55 صباحًا
Photo of سفارة اليابان في الرباط تهنئ المغاربة بمناسبة انتخابات 8 شتنبر

سفارة اليابان في الرباط تهنئ المغاربة بمناسبة انتخابات 8…

2021-09-10 / 9:38 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق