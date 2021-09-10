كلميم : ”بوعيدة“ يتهم السلطات المحلية بتزوير الانتخابات

هبة بريس - كلميم

اتهم الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، مرشح حزب الاستقلال عن دائرة كلميم، السلطات المحلية وعلى رأسهم والي جهة كلميم واد نون، بتزوير النتائج وتغييرها لفائدة مرشح آخر على حسابه، مستغربا في الوقت ذاته قيام عدد كبير من رجال السلطة بالتحري والتساؤل عن نتائج بوعيدة فقط.

وعبر بوعيدة خلال شريط فيديو نشره يوم أمس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، عن حزنه العميق بسبب نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنت عنها ولاية الجهة، أمس الخميس، واصفا ذلك “بمذبحة ديمقراطية”،مستغرباً في الوقت ذاته عن سبب التأخر الغريب في الإعلان عن النتائج من طرف ولاية الجهة .

وكشف عبد الرحيم بوعيدة، عن تأخر وصول صناديق الاقتراع إلى ولاية كلميم لساعات طويلة وحتى الساعة الثامنة مساء، فضلا عن رفض قائد منطقة تغجيجت تسليم المحاضر لممثلي الأحزاب السياسية، معتبرا أن الهدف من وراء ذلك هو تغيير نتائج التصويت.

ولفت الأستاذ الجامعي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء المنطقة، أنه كان يخشى تدخل السلطات المحلية في شخص الوالي لتغيير نتائج الانتخابات، حينما قرر خوض غمار الانتخابات التشريعية بإقليم كلميم، ولم يكن متخوفا من عدم حصوله على أصوات الناخبين، بل كان يخشى من تدخل السلطة المحلية وتزوير إرادة الناخبين.

ووجه بوعيدة اتهامات وانتقادات شديدة و مباشرة لوالي الجهة، متهماً إياه بتحويل الجهة إلى عهد وزير الداخلية الراحل، إدريس البصري، وذلك عن طريق التزوير ودعم الاصدقاء والأصحاب، ضدا على رغبات الساكنة وإرادتها المعبر عنها في صناديق الاقتراع، متأسفا عن ما وقع في كلميم وعدم استطاعته الدفاع عن الساكنة داخل قبة البرلمان، مضيفا بالقول :”قولو لينا السيد الوالي نهار جينا نترشحو سيرو راه مبغيناكش”.

وتعهد الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، بالاستمرار في الدفاع عن تطلعات ساكنة الجهة والإقليم، بغض النظر عن موقعه السياسي والانتدابي، ومواصلة مساره الأكاديمي والسياسي من أجل مغرب ديمقراطي حسب قوله.

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