بعثة الجامعة العربية: لم نرصد أية تجاوزات في الانتخابات المغربية

2021-09-10 / 12:18 مساءً
4
هبة بريس

سجلت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التي جرت الأربعاء بالمغرب، أن هذه الاستحقاقات “جرت وفقا لما نص عليه الإطار القانوني للعملية الانتخابية و المعايير والالتزامات الدولية ، وأتاحت للناخبين أداء واجبهم الانتخابي بكل حرية”.

وأكدت البعثة في بيان تمهيدي أنه لم يتم رصد أية تجاوزات من شأنها التأثير بشكل جوهري على نتائج هذه الانتخابات، معربة عن عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيد لعملية التصويت ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات.

وأشاد البيان بالدور الذي اضطلعت به وزارة الداخلية خلال هذه الانتخابات في ظل العديد من التحديات على رأسها جائحة كورونا ودمج استحقاقين انتخابيين، مبرزة بهذا الشأن أن وزارة الداخلية “تمكنت من تخطي ومعالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي صاحبت العملية الانتخابية ، مستعينة بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها خلال إشرافها على العديد من الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في المغرب على مدار السنوات الماضية”.

كما رصدت البعثة الدور الحيوي الذي لعبته وسائل الإعلام المغربية المختلفة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية ، حيث قامت بعمل التغطية الإعلامية ليوم التصويت ، وكانت متواجدة في عدد كبير من مراكز التصويت بداية من ساعات الصباح الأولى من يوم التصويت وحتى الانتهاء من عملية العد والفرز .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of استقالة الأمانة العامة للبيجيدي…إقرار بالفشل وخطوة لإعادة البناء والتشبيب

استقالة الأمانة العامة للبيجيدي…إقرار بالفشل وخطوة لإعادة البناء والتشبيب

2021-09-10 / 3:15 مساءً
Photo of صحيفة إسبانية: انتخابات 8 شتنبر ترسخ مكانة المغرب كنموذج في المنطقة

صحيفة إسبانية: انتخابات 8 شتنبر ترسخ مكانة المغرب كنموذج…

2021-09-10 / 2:21 مساءً
Photo of كلميم : ”بوعيدة“ يتهم السلطات المحلية بتزوير الانتخابات

كلميم : ”بوعيدة“ يتهم السلطات المحلية بتزوير الانتخابات

2021-09-10 / 1:47 مساءً
Photo of إستمرار ظاهرة ” إختفاء ” المنتخبين ما الذي يحدث ؟؟

إستمرار ظاهرة ” إختفاء ” المنتخبين ما الذي يحدث…

2021-09-10 / 1:01 مساءً
Photo of سطات.. ميثاق شرف يطفئ المصباح ويعيد الميزان على رأس المجلس البلدي

سطات.. ميثاق شرف يطفئ المصباح ويعيد الميزان على رأس…

2021-09-10 / 12:50 مساءً
Photo of ملاحظو مجلس أوروبا يشيدون بنزاهة وشفافية انتخابات 8 شتنبر

ملاحظو مجلس أوروبا يشيدون بنزاهة وشفافية انتخابات 8 شتنبر

2021-09-10 / 11:51 صباحًا
Photo of البرلمان العربي يشيد بالإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات بالمغرب

البرلمان العربي يشيد بالإجراءات المتخذة لضمان حسن سير الانتخابات…

2021-09-10 / 10:54 صباحًا
Photo of منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة جدا

منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة…

2021-09-10 / 10:17 صباحًا
Photo of الملك معزيا أسرة نوبير الأموي: “رحيل الفقيد خسارة للحركة النقابية الوطنية”

الملك معزيا أسرة نوبير الأموي: “رحيل الفقيد خسارة للحركة…

2021-09-10 / 9:55 صباحًا
Photo of سفارة اليابان في الرباط تهنئ المغاربة بمناسبة انتخابات 8 شتنبر

سفارة اليابان في الرباط تهنئ المغاربة بمناسبة انتخابات 8…

2021-09-10 / 9:38 صباحًا

‫4 تعليقات

  1. حسب ما صرح به الأندلوسي ومن معه عبر بث مباشر على الفيسبوك، فقد أقدم أشخاص على سرقة صندوق الاقتراع الخاص بأحد المكاتب الانتخابية بالاعتماد على سيارة خاصة، مشيرة إلى أن ممثلي الاحزاب السياسية لم يتوصلوا قط بمحاضر النتائج الخاصة بالمكتب المذكور.

  2. هل من الممكن ان تصل الى الوقائع والاجواء التي مرت بها الاستحقاقات الانتخابية؟؟ من المؤكد لآ لأنه صعب عليها هههه…

  3. في اعتقادي انهم لن يصلوا الى الحقائق باكمل صورة .لان المغرب محترف في التزوير فهذه المهمة صعبة لهم لانهم سقطوا في ايدي لا تعرف المصداقية..

  4. على ما يبدوا ونلاحظ ان جميع الدول العربية والغربية جد متفائلون بالنتائج التي حصلت عليها الانتخابات الرئاسية والجماعية والاجواء التي مرت بها الانتخابات فنحن جد مسرورين بهذه الشهادات المشرفة والمميزة للمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق