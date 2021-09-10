إيهاب أمير:”بغينا نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10 سنين”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجه الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (وجه) رسالة للحكومة الجديدة يطلب من خلالها التغيير و احترام وعي وذكاء الشعب المغربي.

و نشر خريج ستارأكاديمي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاءت كالتالي: “أهم حاجة عندنا حنا كشباب نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10 سنين، مدة هادي وغير الهدرة الخاوية والوعود الكاذبة”.

و أضاف قائلا :”وناس مكتحتارمش باللي حنا ناس كتفهم وواعية وديك الكلام ديال الزحام ماشي بحال الزحام مبقيناش بغينها”.

و اختتم الفنان المغربي تدوينته قائلا :” بغينا مغرب جديد قرارات في المستوى وعقلانية حلول جذرية وواقعية”.

و الجدير بالذكر أنه تم تداول ستوري إيهاب على نطاق واسع عبر مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة باخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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