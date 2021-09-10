إيهاب أمير

إيهاب أمير:”بغينا نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10 سنين”

2021-09-10 / 11:28 صباحًا
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجه الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، (وجه) رسالة للحكومة الجديدة يطلب من خلالها التغيير و احترام وعي وذكاء الشعب المغربي.

و نشر خريج ستارأكاديمي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة تدوينة جاءت كالتالي: “أهم حاجة عندنا حنا كشباب نشوفو التغيير اللي تحرمنا منو هادي 10 سنين، مدة هادي وغير الهدرة الخاوية والوعود الكاذبة”.

و أضاف قائلا :”وناس مكتحتارمش باللي حنا ناس كتفهم وواعية وديك الكلام ديال الزحام ماشي بحال الزحام مبقيناش بغينها”.

و اختتم الفنان المغربي تدوينته قائلا :” بغينا مغرب جديد قرارات في المستوى وعقلانية حلول جذرية وواقعية”.

و الجدير بالذكر أنه تم تداول ستوري إيهاب على نطاق واسع عبر مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة باخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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‫2 تعليقات

  2. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم….نتا بعدا سير غير هاد المجال لي نتا خدام فيه..دخلتي للغناء باش دير لباس إيوا تا هما دخلو للحكومة باش يديرو لباس

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