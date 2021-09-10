توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”
توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”

توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد كاش” و”بريد بنك”

2021-09-10 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - الرياط

عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة بريد بنك لأجب استغلال وكالات بريد بنك وبريد كاش في عمليات إيداع طلبات تجديد رخص السياقة وعدد من العمليات الأخرى المرتبطة بها، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوكالة ، إلى رقمنة كافة معاملاتها وخدماتها، ما سيمكن المرتفقين من تسهيل عملياتهم وتعاملاتهم معها.

وتروم الاتفاقية أساسا إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، من قبل المصالح الترابية لنارسا، لا سيما تلك المتعلقة برخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، وستسهر وكالات بريد بنك على استلام الملفات والطلبات من لدن المرتفقين، وإجراء التحقق منها ومعالجتها، وفقًا للإجراءات المحددة من طرف نارسا، بالإضافة إلى رقمنتها وتوقيعها إلكترونيا طبقا للقانون رقم 53.05 المتعلق “بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”.

وستختص مراكز تسجيل السيارات بالتحقق من صحة الوثائق، وإنتاجها وبعثها إلى وكالات البريد بنك و بريد كاش المعنية لتسليمها للمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم الاختبارات النظرية والتطبيقية من أجل نيل رخصة السياقة.

وأولى المراحل، سيتم إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة أو الحصول على نظير منها بـ72 وكالة “بريد كاش” و”بريد بنك” على مستوى مدينة الدار البيضاء، على أن يتم تعميم هذه العملية على مستوى جميع جهات المملكة وفق البرمجة التالية مدينة الدار البيضاء: انطلقت العمليج من 09 غشت 2021، وجهة الرباط سلا القنيطرة انطلقت ابتداء من 16 غشت 2021، ثم باقي جهات المملكة ابتداء من فاتح شتنبر 2021.

و تسعى نارسا كذلك إلى تقريب خدماتها من المواطنين باعتبار الانتشار الكبير لوكالات بريد بنك كل المدن المغربية، فضلا على محاولة التغلب على اكراهات قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية التي كانت تعيق عمل الوكالة وتبطئ من عملياتها و مصالح المرتفقين.

لمشاهدة المزيد : http://narsa.ma/fr/abb

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