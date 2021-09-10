اقليم بركان : اتهامات لرئيس جماعة ارسلان بالتهجم على منزل شخصية معروفة

2021-09-10 / 10:39 صباحًا
1
هبة بريس - بركان

لاحديث بين ساكنة جماعة ارسلان باقليم بركان، سوى حول الهجوم الذي تعرضت له عائلة العبدلاوي من رئيس الجماعة والذي خلف إصابات متفاوتة الخطوره. وفق مقطع فيديو

وحسب ذات المصدر، فقد تفاجأت عائلة العبدلاوي بالتهجم على منزلها من قبل رئيس الجماعة وعدد من التابعين له، الذين أحاطوا بالمنزل بسياراتهم وعمدوا إلى إلقاء قنينات خمر أمام بابه.

وأضاف ذات المصدر، أن الواقعة خلفت إصابة عدد من أفراد العائلة وفي مقدمتهم والدة العبدلاوي بجروح واصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها الى المستشفى في حالة مستعجلة.

كما خلفت الواقعة حالة من الذعر والرعب في نفوس الساكنة وعدد من أقارب العائلة الذين طالبوا السلطات بالتدخل، وردع كل من سولت له نفسه المس بأمن وآمان المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

طنجة..ثلاثيني يلقي بنفسه من الطابق الثالث لعمارة سكنية

2021-09-11 / 9:02 مساءً
Photo of كان رفقة أمه مدمنة “السلسيون” ..العثور على رضيع في حالة صحية صعبة بطنجة

كان رفقة أمه مدمنة “السلسيون” ..العثور على رضيع في…

2021-09-11 / 8:02 مساءً
Photo of إسناد رئاستها “للبام”..12 حزبا يشكلون تحالفا لتسيير جماعة الفنيدق

إسناد رئاستها “للبام”..12 حزبا يشكلون تحالفا لتسيير جماعة الفنيدق

2021-09-11 / 7:01 مساءً
Photo of درك الهراويين بالبيضاء يفلح في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة

درك الهراويين بالبيضاء يفلح في تفكيك عصابة اجرامية خطيرة

2021-09-11 / 6:45 مساءً
Photo of ضمنهم موظفو أمن.. توقيف 7 أشخاص “عنفوا” عامل مقهى خلال توقيفه

ضمنهم موظفو أمن.. توقيف 7 أشخاص “عنفوا” عامل مقهى…

2021-09-11 / 5:28 مساءً
Photo of تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3113 إصابة و52 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-11 / 4:44 مساءً
Photo of سطات.. الأمن يطوق “جماعة كيسر” استعدادا لاستقبال جثمان رئيسها” فيديو”

سطات.. الأمن يطوق “جماعة كيسر” استعدادا لاستقبال جثمان رئيسها”…

2021-09-11 / 11:55 صباحًا
Photo of بسبب أشغال “الطرامواي” و”الحافلات”.. انقطاع الماء بعدد من أحياء البيضاء

بسبب أشغال “الطرامواي” و”الحافلات”.. انقطاع الماء بعدد من أحياء…

2021-09-11 / 11:42 صباحًا
Photo of في عملية أمنية مغربية فرنسية وإسبانية.. حجز 26 طنا من المخدرات

في عملية أمنية مغربية فرنسية وإسبانية.. حجز 26 طنا…

2021-09-11 / 10:29 صباحًا
Photo of طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2021-09-11 / 9:09 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق