اقليم بركان : اتهامات لرئيس جماعة ارسلان بالتهجم على منزل شخصية معروفة

هبة بريس - بركان

لاحديث بين ساكنة جماعة ارسلان باقليم بركان، سوى حول الهجوم الذي تعرضت له عائلة العبدلاوي من رئيس الجماعة والذي خلف إصابات متفاوتة الخطوره. وفق مقطع فيديو

وحسب ذات المصدر، فقد تفاجأت عائلة العبدلاوي بالتهجم على منزلها من قبل رئيس الجماعة وعدد من التابعين له، الذين أحاطوا بالمنزل بسياراتهم وعمدوا إلى إلقاء قنينات خمر أمام بابه.

وأضاف ذات المصدر، أن الواقعة خلفت إصابة عدد من أفراد العائلة وفي مقدمتهم والدة العبدلاوي بجروح واصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها الى المستشفى في حالة مستعجلة.

كما خلفت الواقعة حالة من الذعر والرعب في نفوس الساكنة وعدد من أقارب العائلة الذين طالبوا السلطات بالتدخل، وردع كل من سولت له نفسه المس بأمن وآمان المواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0