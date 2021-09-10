منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة جدا

هبة بريس - الرباط

اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، أن مسؤولية حزب التجمع الوطني للأحرار في قيادة الحكومة خلال الولاية القادمة صعبة جدا .

وذكر السليمي أن صعوبة الحزب في الحكومة تتجلى في رفعه سقف الوعود والآمال عاليا، مضيفا بالقول”لذلك يجب الانتباه، فحكومة الأحرار مطلوب منها تحقيق إنجازات في الميدان بسرعة ،إنجازات يلمسها المواطن ،وكلما تأخرت الانجازات ستبدأ المشاكل”.

وأضاف المحلل السياسي قائلا “لانريد خطابا يقول ان حكومة البيجيدي تركت ارثا ثقيلا من المشاكل،وإنما نريد حلولا ،فالتجمع الوطني للاحرار اختار خلال السنوات الماضية عدم الدخول في مواجهة خطابية مع البيجيدي وترك الشارع يحاسبه ،فاليوم ايضا مطلوب من التجمع الوطني للاحرار ان لايبني خطابا على ازمة الموروث الذي تركته حكومة البيجيدي وإنما ان ينتج خطابا جديدا مقرونا بإنجازات تجعل المواطن يشعر ان هناك تحولا حكوميا قد حدث ،ويكفي هنا العودة إلى حكومات شعر معها المواطن ان تغييرا وتحولا قد حدث ،منها حكومة الاستاذ عبدالرحمان يوسفي وحكومة السيد ادريس جطو ” .

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