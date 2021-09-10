منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة جدا
اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، أن مسؤولية حزب التجمع الوطني للأحرار في قيادة الحكومة خلال الولاية القادمة صعبة جدا .
وذكر السليمي أن صعوبة الحزب في الحكومة تتجلى في رفعه سقف الوعود والآمال عاليا، مضيفا بالقول”لذلك يجب الانتباه، فحكومة الأحرار مطلوب منها تحقيق إنجازات في الميدان بسرعة ،إنجازات يلمسها المواطن ،وكلما تأخرت الانجازات ستبدأ المشاكل”.
وأضاف المحلل السياسي قائلا “لانريد خطابا يقول ان حكومة البيجيدي تركت ارثا ثقيلا من المشاكل،وإنما نريد حلولا ،فالتجمع الوطني للاحرار اختار خلال السنوات الماضية عدم الدخول في مواجهة خطابية مع البيجيدي وترك الشارع يحاسبه ،فاليوم ايضا مطلوب من التجمع الوطني للاحرار ان لايبني خطابا على ازمة الموروث الذي تركته حكومة البيجيدي وإنما ان ينتج خطابا جديدا مقرونا بإنجازات تجعل المواطن يشعر ان هناك تحولا حكوميا قد حدث ،ويكفي هنا العودة إلى حكومات شعر معها المواطن ان تغييرا وتحولا قد حدث ،منها حكومة الاستاذ عبدالرحمان يوسفي وحكومة السيد ادريس جطو ” .
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لمضحك المبكي في الأمر أن الناخبين قرروا معاقبة العدالة والتنمية عبر التصويت للأحرار، علما أن هذا الأخير كان مسيطرا على كل الحقائب الوزارية التي تهم المالية والاقتصاد والتي لها علاقة مباشرة بجيوب المواطنين التي تضررت بقوانينهم المجحفة وتسييرهم العشوائي، أي أن الأحرار هم من دمروا الطبقة الوسطى وأهلكوا العباد، ومع ذلك قام الناخبون بالتصويت لصالحهم نكاية في العدالة والتنمية!! فهل رأيتم غباء أكثر من هذا؟؟ ولكن ماذا تنتظر من ناخبين باعوا أصواتهم مقابل 200 درهم؟؟ أما الواعون في هذه البلاد والذين كانوا يعلمون مسبقا بنتيجة الانتخابات المخطط لها مسبقا، فلم يشاركوا أبدا في هذه المهزلة، لأن صوت المرء مسؤولية وأمانة قبل كل شيء الكل يعلم من يحكم في هذا البلد.
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تعمل بشفافية ومصداقية وتبقى في وجه واحد لا يغيرها لامال ولامنصب وتكون قد المسؤولية وتعمل اقصى مجهودها للتغير والاصلاح الى مغرب أفضل بكثير اعانكم الله .
أصبحنا نعتقد أن السياسة مجرد أوراق إنتخابية ومصالح شخصية وفسادية في الأحزاب السياسية وفي خطة القرارات تذهب بنا إلى الهاوية .لهذا نرجوا من السياسة الجديدة ان تغير ما افسدوه الآخرين.
تعيين محمد أوجار رئيسا للحكومة من حزب الحمامة سيكون اختيارا صائبا ، الرجل يملك كاريزما رئيس حكومة يحسن الخطاب ويتميز بالاتزان والثبات وفيه بعض من مميزات رجل الدولة مما يؤهله لتمثيل المغرب في المحافل الدولية خاصة في هذه الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة وخاصة مناورات جار السوء وكذلك من شأنه تدبير المشاورات مع الأحزاب في تشكيل الحكومة بكل حنكة
لا يوجد في حزب الحمامة من هو مؤهل أحسن من محمد أوجار في حزب الحمامة لقيادة الجكومة المقبلة
البلد في هذه الظرفية محتاجة إلى رئيس حكومة محنك في خطابه في كاريزما في الوقفة يكون ناشف ما يكونش ظرييف ، باركا علينا الضرافة ديال وزير الخارجية رغم إنجازاته المبهرة .
مرحبا بالسيد اخنوش وبالتوفيق ان شاء الله
يلقبونه الكهنة تجار الدين باخناتوش و هو عزيز الشعب و المغرب ، اللهم اصلح احولانا وكل ما دمروه الكهنة
هل سيطبق تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة وبالاخص مع تنسيق وزارة الصحة بخصوص جواز التلقيح المفروض على المواطنين بستعماله في عدة أشياء (المقاهي والإدارات العمومية والحكومية ……) لهذا نطلب من الرئيس الجديد ان يسحب هذآ القرار ويدمسه ويطويه في الملفات السابقة .
اليوم جديد بالنسبة للمغاربة يعطي الحياة والامل ويرجع الإبتسامة للشباب العاطلين عن العمل لهذا نتمنى من الحكومة الجديدة مزيد من العطاء والازدهار حتى تحقق مطاليب المواطن البسيط وامسح الدمعة الحزينة من عينيه…
نتمنى أن تكون قد المسؤولية والا تسيئ على المواطن وتعمل جاهدا لتحقيق مطالبهم وبالاخص في قطاع التربية والتعليم وكذا الصحة وتشغيل الشباب لمحاربة البطالة والاصلاح في البنية التحتية والخدمات الخاصة بمكافحة ترويج المخدرات.
المرجو من السيد اخنوش ان يعيد النظر في ترقية لموظفي الدولة وخاصة احتساب 8 سنوات وخاصة للمطلين على ا لتقاعد فهدا ظلم وشكرا
إن حزب الاحرار منذ القديم كان حزبا سياسيا في المستوى كان معروفا بالمصداقية والاخلاص في مسؤوليته وبالاخص عندما كان السيد احمد عثمان الوزير الأول لو كان هذآ الحزب يسير من تلك السنوات الى يومنا هذا لاصبح المغرب أحسن البلدان العربية والغربية والافريقية بصفة عامة ولكن للأسف الشديد دخلوا السياسية ذو الاشخاص الذين لا أخلاق لهم وافسدوا المغرب وخربوه لأنهم لا ضمائر لهم
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تعيد النظر في وضعية الموضفين وخاصة الترقية واحتساب ثمانية سنوات في الترقية فهدا ظلم كبير لنا واصلاح الادارة العمومية من الفاسدين وشكرا
إن حزب الاحرار كان يزلزل البرلمان ولا أحدا يقوى عليه ففعلا الآن يستحق التصويت عليه وهنيئا له بالفوز.
إن مسؤولية الاحرار في قيادة الحكومة في تحقيق المنجزات في أكمل صورة وحتى لايصعب عليه الأمر يجب عليه بعدم تاخر المنجزات الذي يلمسها المواطن لان كلما تأخرت بدا المشكل يتكاثر عليه لأن المواطن مل من العهود الكاذبة نتمنى ان لا تكونوا مثل الحكومة السابقة.
المهم من كل هذا نريد التغير لما افسدته الحكومة السابقة ومما خلفته من ضياع ولهب أموال الشعب المغربي ونصب واحتلال ..وغيرها فنحن الآن ننادي بصوت وأحد هو التغير ثم التغير …..