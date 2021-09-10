منار السليمي: مسؤولية الأحرار في قيادة الحكومة القادمة صعبة جدا
اعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، أن مسؤولية حزب التجمع الوطني للأحرار في قيادة الحكومة خلال الولاية القادمة صعبة جدا .
وذكر السليمي أن صعوبة الحزب في الحكومة تتجلى في رفعه سقف الوعود والآمال عاليا، مضيفا بالقول”لذلك يجب الانتباه، فحكومة الأحرار مطلوب منها تحقيق إنجازات في الميدان بسرعة ،إنجازات يلمسها المواطن ،وكلما تأخرت الانجازات ستبدأ المشاكل”.
وأضاف المحلل السياسي قائلا “لانريد خطابا يقول ان حكومة البيجيدي تركت ارثا ثقيلا من المشاكل،وإنما نريد حلولا ،فالتجمع الوطني للاحرار اختار خلال السنوات الماضية عدم الدخول في مواجهة خطابية مع البيجيدي وترك الشارع يحاسبه ،فاليوم ايضا مطلوب من التجمع الوطني للاحرار ان لايبني خطابا على ازمة الموروث الذي تركته حكومة البيجيدي وإنما ان ينتج خطابا جديدا مقرونا بإنجازات تجعل المواطن يشعر ان هناك تحولا حكوميا قد حدث ،ويكفي هنا العودة إلى حكومات شعر معها المواطن ان تغييرا وتحولا قد حدث ،منها حكومة الاستاذ عبدالرحمان يوسفي وحكومة السيد ادريس جطو ” .
7 تعليقات
نتمنى من الحكومة الجديدة ان تعمل بشفافية ومصداقية وتبقى في وجه واحد لا يغيرها لامال ولامنصب وتكون قد المسؤولية وتعمل اقصى مجهودها للتغير والاصلاح الى مغرب أفضل بكثير اعانكم الله .
أصبحنا نعتقد أن السياسة مجرد أوراق إنتخابية ومصالح شخصية وفسادية في الأحزاب السياسية وفي خطة القرارات تذهب بنا إلى الهاوية .لهذا نرجوا من السياسة الجديدة ان تغير ما افسدوه الآخرين.
تعيين محمد أوجار رئيسا للحكومة من حزب الحمامة سيكون اختيارا صائبا ، الرجل يملك كاريزما رئيس حكومة يحسن الخطاب ويتميز بالاتزان والثبات وفيه بعض من مميزات رجل الدولة مما يؤهله لتمثيل المغرب في المحافل الدولية خاصة في هذه الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة وخاصة مناورات جار السوء وكذلك من شأنه تدبير المشاورات مع الأحزاب في تشكيل الحكومة بكل حنكة
لا يوجد في حزب الحمامة من هو مؤهل أحسن من محمد أوجار في حزب الحمامة لقيادة الجكومة المقبلة
البلد في هذه الظرفية محتاجة إلى رئيس حكومة محنك في خطابه في كاريزما في الوقفة يكون ناشف ما يكونش ظرييف ، باركا علينا الضرافة ديال وزير الخارجية رغم إنجازاته المبهرة .
مرحبا بالسيد اخنوش وبالتوفيق ان شاء الله
يلقبونه الكهنة تجار الدين باخناتوش و هو عزيز الشعب و المغرب ، اللهم اصلح احولانا وكل ما دمروه الكهنة
هل سيطبق تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة وبالاخص مع تنسيق وزارة الصحة بخصوص جواز التلقيح المفروض على المواطنين بستعماله في عدة أشياء (المقاهي والإدارات العمومية والحكومية ……) لهذا نطلب من الرئيس الجديد ان يسحب هذآ القرار ويدمسه ويطويه في الملفات السابقة .
اليوم جديد بالنسبة للمغاربة يعطي الحياة والامل ويرجع الإبتسامة للشباب العاطلين عن العمل لهذا نتمنى من الحكومة الجديدة مزيد من العطاء والازدهار حتى تحقق مطاليب المواطن البسيط وامسح الدمعة الحزينة من عينيه…
نتمنى أن تكون قد المسؤولية والا تسيئ على المواطن وتعمل جاهدا لتحقيق مطالبهم وبالاخص في قطاع التربية والتعليم وكذا الصحة وتشغيل الشباب لمحاربة البطالة والاصلاح في البنية التحتية والخدمات الخاصة بمكافحة ترويج المخدرات.