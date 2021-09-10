سفارة اليابان في الرباط تهنئ المغاربة بمناسبة انتخابات 8 شتنبر

هبة بريس

أعربت سفارة اليابان في الرباط عن تثمينها للأجواء التي تمت فيها الانتخابات التي جرت الأربعاء 8 شتنبر في المملكة.

وهنأت السفارة بالمناسبة المغاربة على هذا الإنجاز الديمقراطي.

هذا ونظم المغرب، لأول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، ثلاثة استحقاقات في يوم واحد (التشريعية، الجماعية والجهوية)، مع نسبة مشاركة بلغت 50,35 في المائة على المستوى الوطني.

وكما جرت العادة، توافد المواطنون بكثافة على مكاتب التصويت في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد نون، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

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