البرتغال تهنئ المغرب على حسن سير انتخابات 8 شتنبر

2021-09-09 / 11:27 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

هنأت البرتغال، اليوم الخميس، المغرب على حسن سير الانتخابات التشريعية، الجماعية والجهوية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن “البرتغال تهنئ المغرب على الانتخابات التشريعية، الجهوية والمحلية التي أجريت يوم أمس، والتي راهنت على مشاركة أكبر عدد من الناخبين على الإطلاق”.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية “نتمنى كل التوفيق لممثلي الشعب المغربي الذين جرى انتخابهم”.

ونظم المغرب، لأول مرة في الحياة الديمقراطية لمؤسساته، ثلاثة استحقاقات في يوم واحد (التشريعية، الجماعية والجهوية)، مع نسبة مشاركة بلغت 50,35 في المائة على المستوى الوطني.

وكما جرت العادة، توافد المواطنون بكثافة على مكاتب التصويت في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66,94 بالمائة في جهة العيون-الساقية الحمراء، 63,76 بالمائة في جهة كلميم-واد نون، و58,30 بالمائة في جهة الداخلة-وادي الذهب

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