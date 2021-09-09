عبد الوافي لفتيت

الداخلية تنشر المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية

2021-09-09 / 10:51 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، فإن المعطيات المؤقتة المتعلقة بتوزيع المقاعد برسم المجالس المذكورة يمكن تقديمها على النحو التالي:

أولا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجلس النواب:

∙ حزب التجمع الوطني للأحرار 102 مقعدا

∙ حزب الاصالة والمعاصرة 86 مقعدا

∙ حزب الاستقلال 81 مقعدا

∙ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا

∙ حزب الحركة الشعبية 29 مقعدا

∙ حزب التقدم والاشتراكية 21 مقعدا

∙ حزب الاتحاد الدستوري 18 مقعدا

∙ حزب العدالة والتنمية 13 مقعدا

∙ الاحزاب السياسية الأخرى 10 مقاعد

ثانيا : توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات:

∙ حزب التجمع الوطني للأحرار 995 9 مقعدا

∙ حزب الاصالة والمعاصرة 210 6 مقعدا

∙ حزب الاستقلال 600 5 مقعدا

∙ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 415 2 مقعدا

∙ حزب الحركة الشعبية 253 2 مقعدا

– حزب الاتحاد الدستوري 1626 مقعدا

∙ حزب التقدم والاشتراكية 532 1 مقعدا

∙ حزب العدالة والتنمية 777 مقعدا

∙ الاحزاب السياسية الأخرى 525 1 مقعدا

ثالثا : توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات:

∙ حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا

∙ حزب الاستقلال 144 مقعدا

∙ حزب الاصالة والمعاصرة 143 مقعدا ∙

. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا

∙ حزب الحركة الشعبية 47 مقعدا

∙ حزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا

∙ حزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا

. حزب العدالة والتنمية 18 مقعدا

. الاحزاب السياسية الأخرى 23 مقعدا

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