النتائج الرسمية لإقليم مولاي يعقوب البام في الصدارة فيما يخص مقعدي البرلمان

ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي / هبة بريس

فاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى بإقليم مولاي يعقوب في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأربعاء 8 شتنبر 2021 فيما يخص مقعدي البرلمان.

وتبوأ حسن بلمقدم بعد سنوات من العمل الجاد صدارة المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية بالإقليم بعد حصده 18292 صوتا، متبوعا بالشومي ب 14240 صوتا فيما حصل حسن الشهبي عن حزب الاستقلال ب 10644 صوتا, كمال لعفو عن حزب الحركة الشعبية ب8443 صوتا, وبوركبة ب1062 عن البيجيدي فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي 843 صوتا والاتحاد الدستوري 717 صوتا والتقدم والاشتراكية ب 389 صوتا

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