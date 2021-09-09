اشادة بـ “زيادة تمثيلية” النساء في الهيئات المنتخبة

هبة بريس _ الرباط

رحب مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، اليوم الخميس، بـ”زيادة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، على المستويين الجهوي والجماعي، وكذا جميع مستويات الحكومة”.

وأكدت هذه الهيئة الأوروبية، التي أرسلت وفدا يتألف من تسعة مراقبين قصد متابعة الانتخابات الجهوية والجماعية لثامن شتنبر في المغرب، في بلاغ لها، على التنظيم الجيد لهذه الاستحقاقات “في هدوء، ونظام وشفافية”.

ويتكون الوفد الأوروبي من أعضاء يمثلون المؤتمر داخل مجلس الانتخابات الديمقراطية التابع للجنة البندقية، منهم السيدتان جان ماريت هيلغسن (النرويج)، وراندي موندورف (الدنمارك)، والسيد فلاديمير بريبليتش (سلوفينيا)، رفقة رئيس غرفة السلطات المحلية، السيد بيرند فورينغر (ألمانيا). وحظي الفريق بدعم البروفيسور تانيا غروبي، عضو مجموعة الخبراء المستقلين حول الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي.

وذكر المصدر ذاته بأن تنظيم بعثة المؤتمر إلى المغرب جاء في سياق تعزيز التعاون على المستويين الجهوي والجماعي، ووضع “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” الذي منح للمملكة في العام 2019

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