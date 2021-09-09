اشادة بـ “زيادة تمثيلية” النساء في الهيئات المنتخبة

2021-09-09 / 9:54 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

رحب مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، اليوم الخميس، بـ”زيادة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، على المستويين الجهوي والجماعي، وكذا جميع مستويات الحكومة”.

وأكدت هذه الهيئة الأوروبية، التي أرسلت وفدا يتألف من تسعة مراقبين قصد متابعة الانتخابات الجهوية والجماعية لثامن شتنبر في المغرب، في بلاغ لها، على التنظيم الجيد لهذه الاستحقاقات “في هدوء، ونظام وشفافية”.

ويتكون الوفد الأوروبي من أعضاء يمثلون المؤتمر داخل مجلس الانتخابات الديمقراطية التابع للجنة البندقية، منهم السيدتان جان ماريت هيلغسن (النرويج)، وراندي موندورف (الدنمارك)، والسيد فلاديمير بريبليتش (سلوفينيا)، رفقة رئيس غرفة السلطات المحلية، السيد بيرند فورينغر (ألمانيا). وحظي الفريق بدعم البروفيسور تانيا غروبي، عضو مجموعة الخبراء المستقلين حول الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي.

وذكر المصدر ذاته بأن تنظيم بعثة المؤتمر إلى المغرب جاء في سياق تعزيز التعاون على المستويين الجهوي والجماعي، ووضع “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” الذي منح للمملكة في العام 2019

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الداخلية تنشر المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية

الداخلية تنشر المعطيات المتعلقة بتوزيع المقاعد الخاصة بالانتخابات التشريعية…

2021-09-09 / 10:51 مساءً
Photo of جون بول : استحقاقات الثامن من شتنبر حدث بحمولة عالمية

جون بول : استحقاقات الثامن من شتنبر حدث بحمولة…

2021-09-09 / 10:37 مساءً
Photo of النتائج الرسمية لإقليم مولاي يعقوب البام في الصدارة فيما يخص مقعدي البرلمان

النتائج الرسمية لإقليم مولاي يعقوب البام في الصدارة فيما…

2021-09-09 / 10:29 مساءً
Photo of استحقاقات 8 شتنبر .. أسماء بارزة فازت وأخرى لم يسعفها الحظ

استحقاقات 8 شتنبر .. أسماء بارزة فازت وأخرى لم…

2021-09-09 / 10:15 مساءً
Photo of وزير بلجيكي : ثامن شتنبر “يجسد النضج الديمقراطي الكبير” للمملكة

وزير بلجيكي : ثامن شتنبر “يجسد النضج الديمقراطي الكبير”…

2021-09-09 / 8:16 مساءً
Photo of “المصباح”: حجم خروقات الاستحقاقات الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي

“المصباح”: حجم خروقات الاستحقاقات الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي

2021-09-09 / 7:49 مساءً
Photo of الجامعة العربية ترحب باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

الجامعة العربية ترحب باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة…

2021-09-09 / 7:19 مساءً
Photo of لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة

لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة

2021-09-09 / 6:47 مساءً
Photo of التليدي : حزب العدالة والتنمية دخل المعركة الانتخابية مفككا .

التليدي : حزب العدالة والتنمية دخل المعركة الانتخابية مفككا…

2021-09-09 / 6:21 مساءً
Photo of تسجيل 3451 إصابة و74 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 3451 إصابة و74 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-09 / 5:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق