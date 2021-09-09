تونس: هناك اتجاه لتغيير الدستور والنظام السياسي في البلاد

2021-09-09 / 9:26 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشف مستشار للرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، أن هناك اتجاها في البلاد لتغيير الدستور والنظام السياسي بالكامل.

أوضح مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن هناك توجها لتغيير النظام السياسي، عبر استفتاء.

وأشار إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسطات المؤقتة.

وأضاف “برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا”.

وشهدت تونس في يوليو/ تموز الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس/ آب

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