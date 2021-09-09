القبض على امرأة في السعودية بعد فيديو عن التحرش في مكة

2021-09-09 / 9:10 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

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أعلنت السلطات السعودية، الخميس، القبض على امرأة نشرت مقطع فيديو أساءت فيه لسكان مدينة مكة، “بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة”.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن المتهمة مقيمة في المملكة، تحمل الجنسية النيجيرية، وهي في العقد الثاني من عمرها.

وقامت السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهمة للنيابة العامة.

وتداول عدد من الحسابات على موقع تويتر مقطع الفيديو، الذي استنكرت فيه السيدة ظاهرة التحرش في مدينة مكة، وطالبت بوضع حد لتصرفات بعض الرجال.

وتحدثت السيدة عن تحرش سائقي سيارات الأجرة، وعن مواقف تحرش شهدتها في الشارع من شباب ورجال كبار بالسن يتصرفون كالمراهقين.

وطالبت خلال حديثها في الفيديو بفرض غرامات وعقوبات رادعة بحق المتحرشين للحد من الظاهرة.

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