فيسبوك يطرح نظارات ذكية.. تعرف عليها وعلى سعرها

2021-09-09 / 8:56 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

طرحت شركة فيسبوك، الخميس، أول نظارات ذكية من صنعها، بالشراكة مع “راي بان” الرائدة في المجال.

وستباع النظارة التي أطلق عليها اسم Ray-Ban Stories، مقابل 299 دولارًا.

ويمكن للمهتمين بشرائها، العثور عليها في أي مكان تُباع فيه نظارات “راي بان”، وفق موقع “ذا فيرج”.

وتتميز إطارات هذه االنظارة الذكية، بكاميرتين أماميتين لالتقاط الفيديو والصور.

وتمت مزامنة النظارة مع تطبيق ألبوم الكاميرا المصاحب أو “فيسبوك فيو” (Facebook View) حيث يمكن تعديل المقاطع ومشاركتها مع تطبيقات أخرى على هاتفك، وليس تطبيق فيسبوك فقط.

النظارات تملك زرا للتسجيل، كما يمكنك تشغيل خاصية التسجيل بمجرد القول “هاي فيسبوك، التقط مقطع فيديو” للتحكم فيها (الكاميرا) بدون استخدام اليدين.

موقع “ذا فيرج” قال إنه نظرًا لقدرتها على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، فإن Ray-Ban Stories هي في الأساس نسخة أكثر دقة من Snapchat’s Spectacles، والتي ظهرت لأول مرة في عام .

ويمكن لمكبرات الصوت على جانبي الإطار تشغيل الصوت من هاتفك عبر البلوتوث، مما يسمح لك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى بودكاست دون سحب هاتفك، بينما تتيح لك لوحة اللمس المدمجة في جانب الإطار بتغيير مستوى الصوت أو التشغيل وإيقاف ما تسمعه مؤقتًا.

وتعتبر Ray-Ban Stories أول منتج بعد سنوات من الشراكة بين فيسبوك ومجموعة النظارات الأوروبية EssilorLuxottica ، الشركة الأم لـ “راي بان”

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