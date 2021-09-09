باحثة سياسية : وضعية البيجيدي قد تدفع الحزب نحو انشقاق لتشكيل حزب جديد

2021-09-09 / 8:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت الباحثة السياسية شامة درشول ان الهزيمة الساحقة التي تعرض لها حزب اليجيدي سيئة ليس بسبب تبخر حلمهم في ولاية ثالثة، بل لأن وضعهم في المعارضة بهذه النتائج سيكون ضعيفا، ولن يساعدهم في تشكيل معارضة قوية ضد الحكومة المقبلة.

وهذا يعني أيضا أن “التحالف الإسلامي اليساري” الذي كان يلجأ إليه الحزب كحديقة خلفية لتشكيل معارضة خارج الحكومة، وحتى تشكيل معارضة وهم داخل الحكومة لم يعد خيارا ناجحا.

وأضافت أن الوضعية الحالية قد تدفع الحزب نحو انشقاق لتشكيل حزب جديد، يشتغل على نفسه خلال فترة الحكومة الحالية وعينه على الانتخابات القادمة.

وتشير درشول في حديث لسبونتيك إلى أن تراجعهم عن الصف الأول كان متوقعا، لكن سقوطهم المدوي بهذا الشكل لم يكن ليتوقعه أحد حتى أكثر المتشائمين.

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