وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن القدس
أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس بالقاهرة، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.
كما أشاد المجلس، في ختام أعمال دورته العادية الـ 156 بمجهودات جلالة الملك من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الكبير الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في هذا الصدد.
وأكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ، داعيا كافة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني ، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2022) التي تقدمت بها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.
وطالب وزراء الخارجية العرب جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي وأدانت الاعتداءات غير القانونية عليه
2 تعليقات
مجرد تساؤل.
6 أو 9 !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس بالقاهرة، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.” انتهى الاقتباس
مجلس الجامعة العربية أصبح يمشي على رأسه فيرى 9 يحسبها 6 و يرى 6 يحسبها 9.
الجامعة العربية أصبحت تدين المقاومة وكل من ينطقها وتمجد التطبيع حتى أصبح هرولة وتشيد بالهزائم حتى صارت انتصاري.
فلا ضير أن تشيد بجهود المغرب في الدفاع عن القدس حتى صارت عاصمة للكيان الصهيوني.
جامعة الدول العربية تعترف بالمجهودات القيمة التي يبدلها الملك محمد السادس من اجل الحفاظ على الهوية الاسلامية للقدس وللمقدسيين والسهر على تلبية احتياجاتهم وتحسين ظروف
عيشهم بضمان توفير التمويل اللازم والداىم لهذه المتطلبات والحاجيات للذكر يعد المغرب من اول الدول العربية التي تساهم بقدر كبير في دعم وتمويل صندوق بيت مال القدس اطال الله في عمر ملكنا محمد السادس وحفظه من كل سوء