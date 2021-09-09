وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن القدس

هبة بريس _ اارباط

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس بالقاهرة، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة.

كما أشاد المجلس، في ختام أعمال دورته العادية الـ 156 بمجهودات جلالة الملك من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني، مثمنا الدور الكبير الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في هذا الصدد.

وأكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس ، داعيا كافة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني ، إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية (2018-2022) التي تقدمت بها دولة فلسطين بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها.

وطالب وزراء الخارجية العرب جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي وأدانت الاعتداءات غير القانونية عليه

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