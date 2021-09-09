لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
كشفت المعطيات الجديدة لنهار اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري، بعد عملية فرز جميع الأصوات الخاصة بانتخابات اللائحة الجهوية للنساء،
والتي أفرزت تقدم وكيلة لائحة الأحرار “زينة إدحلي” ووصيفة لائحتها.
وأفرزت صناديق الاقتراع فوز كل من :
– زينة إدحلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ووصيفتها كليلة بونعيلات ب 270806 صوت.
– نورة كروم عن حزب الإستقلال ب 134746 صوت.
– حنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة ب 122735 صوت.
– نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية ب 47566 صوت .
– نزهة أباكريم عن حزب الإتحاد الإشتراكي القوات الشعبية ب 34289 صوت.
-خديجة أروهال عن حزب التقدم و الإشتراكية ب 21957 صوت
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