لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت المعطيات الجديدة لنهار اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري، بعد عملية فرز جميع الأصوات الخاصة بانتخابات اللائحة الجهوية للنساء،

والتي أفرزت تقدم وكيلة لائحة الأحرار “زينة إدحلي” ووصيفة لائحتها.

وأفرزت صناديق الاقتراع فوز كل من :

– زينة إدحلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار ووصيفتها كليلة بونعيلات ب 270806 صوت.

– نورة كروم عن حزب الإستقلال ب 134746 صوت.

– حنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة ب 122735 صوت.

– نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية ب 47566 صوت .

– نزهة أباكريم عن حزب الإتحاد الإشتراكي القوات الشعبية ب 34289 صوت.

-خديجة أروهال عن حزب التقدم و الإشتراكية ب 21957 صوت

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