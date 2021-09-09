إيطاليا : خلاف تافه بين مهاجرين مغربيين ينتهي بجريمة قتل بشعة
اهتزت الجالية المغربية المقيمة بمدينة طورينو مساء أمس الأربعاء على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها مهاجر مغربي إثر تعرضه لطعنات قاتلة على يدي أحد مواطنيه لأسباب وصفت بالتافهة.
وحسب مصادر مطلعة لموقع “هبة بريس”، فإن شجارا حادا اندلع بينهما، ليتحول إلى جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم أحدهما على توجيه طعنات قاتلة للآخر، ليسقطه أرضا.
وأوضح المصدر نفسه، أن عناصر الأمن الإيطالي حلت بسوق ” بورطا بلاص” فور توصلها بالخبر، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث،
ووفق المصدر حاول الجاني، الانتحار بطعن نفسه في ساحة “ستاتوتو”. تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى”مولينيتّي” حيث يوجد رهن تدابير المراقبة الطبية والقضائية بإذن من المدعي العام. وحالته وصفت بالخطيرة، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.
يشار إلى أن الحادث شكل صدمة بين أفراد الجالية المغربية بايطاليا
تعليق واحد
أغلبية الجالية بإيطاليا ليس لها وعي ثقافي و أخلاقي والتقدم صورة إيجابية عن المغرب المغاربة الا القليل.اتذكر ان شخصا ما ذهب في زيارة سياحية إلى إيطاليا فشاهد أشياءا غريبة بروما مثل الكتابة على الحوائط بالدراجة المغربية وكلمات ساقطة بين المغاربة هناك،بعد سفره إلى البندقية اشترى كريم محمد من بائعة إيطالية فاشتكت له عن تصرف المغاربة هناك ،لدرجة أن موظفا بالاستقبال بالفندق الذي أقام فيه لما علم انه مغربي قال له “هل المغرب شعبه منقسم إلى اثنين من حيث المستوى الأخلاقي والثقافي،فأجابه ان أغلبية المغاربة بإيطاليا مستواها التعليمي دون المستوى أو من البوادي..الخ هناك من له مستوى ثقافي عالي لكن قلة قليلة.حوتة واحدة تخنز شاريها.