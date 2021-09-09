إيطاليا : خلاف تافه بين مهاجرين مغربيين ينتهي بجريمة قتل بشعة

هبة بريس _ الباز عبد اللطيف

اهتزت الجالية المغربية المقيمة بمدينة طورينو مساء أمس الأربعاء على وقع جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها مهاجر مغربي إثر تعرضه لطعنات قاتلة على يدي أحد مواطنيه لأسباب وصفت بالتافهة.

وحسب مصادر مطلعة لموقع “هبة بريس”، فإن شجارا حادا اندلع بينهما، ليتحول إلى جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم أحدهما على توجيه طعنات قاتلة للآخر، ليسقطه أرضا.

وأوضح المصدر نفسه، أن عناصر الأمن الإيطالي حلت بسوق ” بورطا بلاص” فور توصلها بالخبر، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذا الحادث،

ووفق المصدر حاول الجاني، الانتحار بطعن نفسه في ساحة “ستاتوتو”. تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى”مولينيتّي” حيث يوجد رهن تدابير المراقبة الطبية والقضائية بإذن من المدعي العام. وحالته وصفت بالخطيرة، وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

يشار إلى أن الحادث شكل صدمة بين أفراد الجالية المغربية بايطاليا

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