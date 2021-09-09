الأحرار والإستقلال يفوزان بمقعدي البرلمان في دائرة الحاجب

ع محياوي - هبة بريس

فاز المحامي لحسن العمود عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني بدائرة الحاجب بعد حصوله على 23569 صوتا من أصل 97716 عدد المصوتون، فيما فاز رجل التعليم وحيد حكيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد الثاني للبرلمان بحصوله على 21105 صوتا.

وتجدر الإشارة أن عدد الناخبين بدائرة الحاجب البرلمانية بلغ 139540 ناخبا صوت منها 97716، وبحسب مراقبين فقد مرت عملية الإقتراع في أجواء عادية و من تتبع من عامل الإقليم وطاقمه.

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