الأحرار والإستقلال يفوزان بمقعدي البرلمان في دائرة الحاجب

2021-09-09 / 4:56 مساءً
0
ع محياوي - هبة بريس

فاز المحامي لحسن العمود عن حزب الاستقلال بمقعد برلماني بدائرة الحاجب بعد حصوله على 23569 صوتا من أصل 97716 عدد المصوتون، فيما فاز رجل التعليم وحيد حكيم عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد الثاني للبرلمان بحصوله على 21105 صوتا.

وتجدر الإشارة أن عدد الناخبين بدائرة الحاجب البرلمانية بلغ 139540 ناخبا صوت منها 97716، وبحسب مراقبين فقد مرت عملية الإقتراع في أجواء عادية و من تتبع من عامل الإقليم وطاقمه.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن القدس

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك في الدفاع عن…

2021-09-09 / 6:55 مساءً
Photo of لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة

لائحة الفائزات في اللائحة الجهوية للنساء بجهة سوس ماسة

2021-09-09 / 6:47 مساءً
Photo of الأزمة الليبية ….وزراء الخارجية العرب يؤكدون التشبث بروح الاتفاق السياسي للصخيرات

الأزمة الليبية ….وزراء الخارجية العرب يؤكدون التشبث بروح الاتفاق…

2021-09-09 / 5:52 مساءً
Photo of عاجل .. استقالة جماعية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

عاجل .. استقالة جماعية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

2021-09-09 / 4:53 مساءً
Photo of ”بوعيدة“ يعتصم أمام مقر ولاية الجهة بسبب محاولة تجريده من ”مقعده البرلماني“

”بوعيدة“ يعتصم أمام مقر ولاية الجهة بسبب محاولة تجريده…

2021-09-09 / 4:41 مساءً
Photo of هذه النتائج النهائية لانتخابات مجلس جماعة تطوان

هذه النتائج النهائية لانتخابات مجلس جماعة تطوان

2021-09-09 / 4:32 مساءً
Photo of مجلس بوعياش: لم نسجل أي مس بمؤشرات الشفافية في الانتخابات

مجلس بوعياش: لم نسجل أي مس بمؤشرات الشفافية في…

2021-09-09 / 4:22 مساءً
Photo of الأحرار تتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية والجماعة بطرفاية

الأحرار تتصدر نتائج الإنتخابات البرلمانية والجماعة بطرفاية

2021-09-09 / 4:16 مساءً
Photo of موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-09-09 / 3:24 مساءً
Photo of سقوط آخر ورقة توت الربيع العربي

سقوط آخر ورقة توت الربيع العربي

2021-09-09 / 3:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق