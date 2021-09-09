عاجل .. استقالة جماعية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية

2021-09-09 / 4:53 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة سعد الدين العثماني، استقالتها.

القرار، أعلن عنه سليمان العمراني، خلال الندوة الصحفية المنعقدة قبل قليل بمقر الحزب بالرباط.

وأكد العمراني أن القرار الاستقالة يأتي في سياق تحمل الأمانة العامة مسؤوليتها عن نتائج الانتخابات، داعيا الى عقد مؤتمر وطني استثنائي في القريب العاجل.

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‫21 تعليقات

  1. لكل شيء اذا ما تمى نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان
    هي الامور كما شهدتها دول ، من سره زمان سأته ازمان .
    هذه هي الدنيا : كم كريم وضعته وكم من صعلوك رفعته

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