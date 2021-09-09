عبد الرحيم بوعيدة

”بوعيدة“ يعتصم أمام مقر ولاية الجهة بسبب محاولة تجريده من ”مقعده البرلماني“

2021-09-09 / 4:41 مساءً
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هبة بريس - كلميم

أعلن الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، عزمه الدخول في إضراب مفتوح أمام ولاية جهة كلميم واد نون، بسبب اتهامه للوالي بمحاولة تجريده من مقعده البرلماني الذي حسمته الأصوات الانتخابية يوم أمس ثامن شتنبر.

وحمل بوعيدة والي الجهة المسؤولية في محاولة تجريده من مقعده البرلماني، متهماً إياه بتصريف المشاكل الشخصية خلال الاستحقاقات الانتخابية الحالية، ومناشداً في نفس الوقت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل وحل هذا المشكل.

هذا ويتواجد الدكتور بوعيدة الذي ترشح بألوان حزب الاستقلال، رفقة عدد كبير من مناصريه أمام مقر ولاية الجهة احتجاجاً على محاولة تجريده من مقعده البرلماني، ومناشداً جميع أبناء وساكنة المدينة مؤازرته، وذلك حسب ما أعلن عنه عبر تقنية الايف على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

https://fb.watch/7VSvCsoUPv/

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