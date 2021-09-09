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هذه النتائج النهائية لانتخابات مجلس جماعة تطوان

2021-09-09 / 4:32 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أفرزت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس جماعة تطوان لاقتراع 8 شتنبر 2021، (أفرزت) عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار ب 17 مقعدا، وحزب الاستقلال ب 8 مقاعد.

كما استطاع حزب الاتحاد الدستوري حصد 5 مقاعد، فيما ضمن كل من حزب التقدم والاشتراكية، و حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإتحاد الاشتراكي 4 مقاعد.

و حصل حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد، بينما حصد كل من حزب الاشتراكي الموحد و حزب الحركة الشعبية و حزب الإنصاف و كذا حزب العهد على مقعدين.

فيما استطاعا حزب المغرب الحر و حزب تحالف فدرالية اليسار أن يحوزا على مقعد واحد لكل منهما.

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