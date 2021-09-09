فاس سايس.. مطار بملايير الدراهم بدون “مقابس كهرباء”

2021-09-09 / 3:44 مساءً
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هبة بريس - فاس

يشتكي عدد من زوار مطار فاس سايس، من غياب أبسط الخدمات والمرافق الضرورية لراحة الوافدين على المكان.

المطار الذي يستقبل يوميا عددا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والسياح الأجانب الذين يزور أغلبهم المملكة للمرة الأولى، ويعتبر المطار أول وجهة لهم.

المطار الذي كلف تشييده وإصلاحه ملايير الدراهم، ووفق شهادات عدد من زواره، يفتقد لمقابس كهرباء التي تعد ضرورية لشحن الهواتف وأجهزة الكومبيوتر.

وعاب عدد من المغاربة، على مسؤولي المطار افتقاره لمقابس كهرباء، لافتين أن الأمر تسبب في تعطيل أغراض وأعمال عددا منهم بسبب عمل أغلبهم بالهواتف والحواسيب عن بعد.

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