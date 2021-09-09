موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب
هبة بريس
أعربت موريتانيا عن أملها في استئناف اتحاد المغرب العربي لعمله، وعبرت عن أسفها “للدرجة التي وصلت إليها العلاقات بين الشقيقتين الجزائر والمغرب“.
وقال وزير الثقافة الموريتاني الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “العمل مستمر لإعادة العلاقات بين البلدين وجو الأخوة والود بين الشقيقتين وإحياء وبناء اتحاد المغرب العربي على أسس من التاريخ والأخوة والود”.
وكانت الجزائر قد أعلنت قبل أسبوعين عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
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6 تعليقات
الصلح خير وجارتني موريتانيا قادرة بعون الله تعالى وبركاته ان تجمع شقاق وتصدع بيننا الجزائر والمغرب
ياودي لوكان شنقريحة راجل كن دار عليكم شي هجوم اهنانا منكم الي الابد
موريتانيا دولة منافقة ومخادعة وماكرة هذا ماتفعله مع المغرب بالذات.
لا نريد اية علاقة مع المروك انتهى الأمر إلا تفهموا
العجيب اننا المغاربة نؤكد كل يوم للعالم اننا شعب سلم و امان و اننا لا نحقد و نحب الخير للجميع، و لكن الدولة الجارة الشرقية (حفظها الله من كل مكروه) ما زالت متعنتة و حقودة (الحديث هنا عن الساسة و ليس عن الشعب للحزائري الأبي) اقول مازالت ” في غفلة يلعبون” حقد و كذب و نفاق مستمر و النتيجة شعب فقيربثرواته الكبيرة و محروم من خيراته الكثيرة و جاهل بعلمه الساطع، الجنرالات و الاستعمار مازال ينهشهم عن بعد، اقول للاخوة الموريتانيين، شكراً على رزانتكم و لكن الحزائر نتاج سنوات كثيرة من التعتيم السياسي و لن يفهموا ان قطار الوحدة هم من يمنعونه من الانطلاق، و المغرب قوي و سارٍ في طريقه الرشيد تحت شعار: الله الوطن الملك، و الصحراء مغربية و كذلك ستكون و ان حاربنا العتل اجمع، فلن نتنازل عن شبر منها، فقط ننتظر اشارة من ملكنا الهمام و انذاك سنأتي على الاخضر و اليابس، نحن مسالمون ما لم يمسوا مقدساتنا: الله الوطن الملك، و الصحراء من الوطن…
من جهتي اذا كان الصلح وتبقي العلاقات كما كانت في الماضي النفاق واحفرلي…لا داعي لهذا الصلح.حينما تعود الجزائر دولة مدنية لاعسكرية.مرحبا لصلح اما الان مادام العصابة هي من تحكم بلاش.