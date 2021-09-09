موريتانيا: العمل مستمر لإعادة العلاقات بين الجزائر والمغرب

2021-09-09 / 3:24 مساءً
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هبة بريس

أعربت موريتانيا عن أملها في استئناف اتحاد المغرب العربي لعمله، وعبرت عن أسفها “للدرجة التي وصلت إليها العلاقات بين الشقيقتين الجزائر والمغرب“.

وقال وزير الثقافة الموريتاني الناطق باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء: “العمل مستمر لإعادة العلاقات بين البلدين وجو الأخوة والود بين الشقيقتين وإحياء وبناء اتحاد المغرب العربي على أسس من التاريخ والأخوة والود”.

وكانت الجزائر قد أعلنت قبل أسبوعين عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.

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