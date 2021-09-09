الحبيب الشوباني

الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب

2021-09-09 / 2:41 مساءً
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هبة بريس - الرباط

علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.

وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “لا يوجد تفسير في علم السياسة وعلم الاجتماع لنتائج اقتراع 8 شتنبر حتى لو كان العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء”

وأضاف الشوباني في تدوينة ثانية “سيظل تاريخ 8 شتنبر شاهدا على لحظة تجريف سلطان المال لهيبة الإدارة ولقيم التنافس السياسي النزيه في المجتمع” وفق قوله

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‫63 تعليقات

  1. قبح الله سعيكم حزب المنافقين…و الله لا يحب القوم المنافقين…تخلصنا و تخلص المغرب منكم و ننتظر ربط المسؤولية بالمحاسبة …

  2. غريب مدا تتوقع في ولايتكم لم نرا فيها سوى القمع والزيادة في كولي شئ حتا الوقت زتو فيه لا صحة ولا تعليم ولا عمال انزفتوم جيوب الفقرا حسبا الله ونعما الوكيل فيكم شكرا لي المغاربة على تئديبكم

  3. انكم اكثر منافقين على وجه الارض نسيت ما قمت به بالراشيدية والان تقول لو كرهنا الشعب كله الشعب طلعتلوا في راسه ولن تروا تراسكم للحكومة مرة أخرى لانه ليس هناك اي ربيع عربي اخر الا ادا كان خريف او شتاء عربي يجرفكم مع الطوفان انشاء الله

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