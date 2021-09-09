الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب
هبة بريس - الرباط
علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “لا يوجد تفسير في علم السياسة وعلم الاجتماع لنتائج اقتراع 8 شتنبر حتى لو كان العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء”
وأضاف الشوباني في تدوينة ثانية “سيظل تاريخ 8 شتنبر شاهدا على لحظة تجريف سلطان المال لهيبة الإدارة ولقيم التنافس السياسي النزيه في المجتمع” وفق قوله
ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
13
1
57 تعليقات
حزب العدالة والتنمية حزب منافق وكذاب ومخادع لم يوفي بتعهداته التي قطعها نفسه في ولاياتين لهذا أستحق مايستحقه أما السيد الشوباني الذي يدعي بأن حزبه حزب شريف فهو كذاب ومنافق مثله مثل باقي أعضاء الحزب كلهم مخادعون وأصحاب الشهوات يكفي الفضائح التي طلعت منهم نساء ورجال ينتمون لحزبهم.
أنتم فعلا اعداء لكل الطبقات الاجتماعية في المغرب، وخاصة النائي منها حيت تتربعون على كرسي الكاتكات في أفقر جهة، ” خرجو فيكم دعوات الدراوش “
إن وجدتم تفسيرا فهي كارثة وإن لم تجدوا فإنها كارثة أعظم،
آسي الشوباني التفسير ببساطة هو ان المغاربة صوتوا عليكم ضدا في العفاريت و التماسيح ، ومنين بعتوه بالفلوس والمناصب رماكوم فالزبل ، وهذا جزاء تجار الدين الخزي في الدنيا والعداب في الاخرة
الله انعل اللي مكيحشمش واش من انجاز ادرتيوه لهذا البلد ماعدا الوعود الكاذبة.
لو صدر التعليق عن شخص معروف بالاتزان و الوقار لناقشنا رأيه ، ولكن عن السيد الشوباني و ما أدراك ما الشوباني ، المتصابي المتعالي المتكبر …
لن تفهوا ما وقع ال اذا فهمتم ٱلية التغرير فانتم غررتم بالكتلة الناخبة في المحطات الانتخابية السالفة فجاء من غرر بكم وبالتالي تنكرتم لمن صوت لكم فكانت النتائج على النحو التالي
العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء THE END
انتهى دوركم ربما التماسيح او العفاريت لهم اليد في ذالك كما تزعمون
التاريخ يعد نفسه الم تتذكر معاقبة
الاتحاد الاشتراكي.
تبارك الله على الكوبل
خارج بتقاعد وزير وتقاعد برلماني مع تلك التي خطفها من زوجها بتقاعدها الوزيري والبرلماني هي الأخرى
+ سيارات لم يحلم بركوبها يوما وما جناه من صفقات جهة درعة تافيلالت دون أثر تنموي يذكر
سنوات عجاف خافها في أفقر جهة بالمغرب
ولا زال يخرج بوحهو حمر
الله إلعن اللي ما يحشم
اللي حشمو ماتو أ السنطيحة
بازززززززززززززز
للأسف هدا الشخص لا حياء له. تصرفاته سواء كوزير او كرئيس لافقر جهه وتبذيره لاموال الساكنة في شراء السيارات الفاخرة له ولن ابه، قلت تص فاته هذه هي من أهم اسباب نقمة الناخبي عليه وعلى حزبه. أما الأموال وش اد الذمم فكانت دائما موجودة في جل ان لم نقل كل المحطات الانتخاببة التي عرفها المغرب.
سيظل تاريخ 8شتنير شاهدا على لحظة تجريف المنافقين عبدة المال وخصوصا انت حسابك عسير تبرعتي وركبتي اغلى كاتكات هلى ظهر افقر جماعة حسبنا الله ونعم الوكيل
في الحقيقة المواطن اللي صوت ضدكم لانكم تعيشون في الرفاهية الرخاء و اللسعادة على حساب الموطنين اللي حريتو فيهم العيشة بساعتكم المشؤمة والزيادة في كل شيئ و العقدة و البطالة و تقطيع من التعليم والصحة و وهدي هيا نتيجة اعمالكم و هدي هيا نهايتكم يا عفاريت و تماسيح الحقيقين .
هزيمة مفبركة ابطالها المخزن و نواب العدالة البلداء الحمد لله لم اصوت و لن اصوت كفاكم تضخيما للامور و قفوا محايدين كما هو منصوص في عملكم
على ساكنة الجهة ان تطالب بمحاسبة هذا ألشخص، لأن من بعد المسؤولية، لابد من المحأسبة، ومن أين لك هذا؟شكرا للشعب المغربي على وعيه وعلى معاقبة هؤلاء الذين استغلوا الدين الإسلامي الحنيف لخداع الشعب وعلى ما اقترفوه في حقنا، العدالة الإلهية يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يوم لاينفع لا الكاتكات ولا الاودي إلا من جاء بقلب سليم، اللهم لاتجعل الدنيا فتنة لنا وارزقنا الحلال الطيب.
أنتم أعداء الطبقة المتوسطة والفقيرة وهي التي عاقبتكم جزاء خيانتكم للوعود