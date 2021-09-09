الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب

هبة بريس - الرباط

علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.

وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “لا يوجد تفسير في علم السياسة وعلم الاجتماع لنتائج اقتراع 8 شتنبر حتى لو كان العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء”

وأضاف الشوباني في تدوينة ثانية “سيظل تاريخ 8 شتنبر شاهدا على لحظة تجريف سلطان المال لهيبة الإدارة ولقيم التنافس السياسي النزيه في المجتمع” وفق قوله

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