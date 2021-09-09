الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب
هبة بريس - الرباط
علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “لا يوجد تفسير في علم السياسة وعلم الاجتماع لنتائج اقتراع 8 شتنبر حتى لو كان العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء”
وأضاف الشوباني في تدوينة ثانية “سيظل تاريخ 8 شتنبر شاهدا على لحظة تجريف سلطان المال لهيبة الإدارة ولقيم التنافس السياسي النزيه في المجتمع” وفق قوله
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
5
1
26 تعليقات
لانكم لم ولن تلتقطوا الاشارات
La seule explication est que le peuple vous a bien connu….
كلام المنهزم الذي يبحث عن مخرج هل نسيتم سقطة الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على رصيد نضالي بقر به الجميع اجمع راس واعلم انه يوم كنت تمارس المراهقة وانت في قمة المسؤواية ان حزبك سيسقط سقطة ستبقى تاريخيةَ لاننا اليوم في عصر الرقمنة والاتصال المباشر والجارف
علاش ضربوكم بالدراهم زعما او جرا عليكم الشعب…
فيقوا و عيقوا …
ا
انا شخصيا كنت من المناصرين لحزب العدالة لكنني هذه المرة لم اصوت عليهم بسبب عدم وفائهم بتعهداتهم بحيث لاشئ تحقق من اقوالهم
فضائحكم بلغت عنان السماء جلكم أظهر مايستحيي ان يذكره المرء ومافعل بعضكم داخل المغرب وخارجه أفقرتم المغاربة وكذبت عليهم باسم الدين فاخرسوا ايها الجبناء لامجال لكم للكلام فالشعب قال كلمته .
فل تدهب انت و حزبك الى الجحيم، انتم اعداء الشعب المغربي منذ ان خنتم تقته. نتائج الانتخابات تعكس بشكل واضح موقف الشعب المغربي الذكي منكم، اكلتم ادمغتنا بالدين و فعلتم ما لا يفعله حتى الكفار، اخنوش الذي و صفته في تدوينتك البئيسة بسلطان المال اشرف منكم جميعاً، اخنوش ملياردير قبل ان يصبح رئيس الحكومة، اما انتم فدخلتم فقراء و خرجتم اغنياء والفاهم يفهم، و على راسكم الحلايقي بن كيران الذي سلب من اموال السعب تسعة ملايين سنتيم شهريا، فالى مزبلة التاريخ يا تجار الدين.
وسيظل 8شتنبر لحظة فاصلة في تاريخ المغرب ..عندما أسقط الشعب عدوه الذي جثم على نفسه مدة 10 سنين عجاف…
هو لم يكن عدو الطبقات فقط بل عدو الامة والبشرية باكملها.
ايها الحقير الم تفهم ما قاله لكم الشعب وهو يقول لكم. ارحل ارحل.
كنتم ولازلتم تعيشون في الأوهام وتحتقرون ذكاء المغاربة وأنتم الأغبياء المغرورون.لم تستوعبوا أن جابتكم صدفة الربيع العربي وتغشام المواطنين بالدين وأنتم لا ملة لادين وأنت بالضبط أول مادرت دبرت على وزيرة والاخبار في راسك.
اندحاركم منطقي ولا يجادل فيه إلا متنطع
نعم الشعب بكل مكوناته يكره العدالة و التنمية
تحية للشعب المغربي
انسحب من المشهد السياسي ولو مؤقتا وتمتع بالريع المالي لشعب فقير، واتعظ فدوام الحال من المحال
أعتقد أنكم عاجزون على مواجهة الصدمة ،اذهبوا عند طبيبكم النفسي لعله يسعفكم ببعض المهدئات .الحقيقة أنكم لم تسمعوا أصوات المظلومين والمقهورين من ابناء الشعب مدة عشر سنوات. الحقيقة أن زعيمكم وبعض الوجوه من حزبكم خاطبوا الشعب بكثير من الوقاحة والتسلط. أنتم تعرفونهم جيدا و تركتموهم كالبلطجية داخل حزبكم. الحل بأيديكم ، اطردوا هؤلاء من بينكم و استمعوا لنداء المغاربة. فربما القادم أجمل.
غرغري او لا تغرغري الى مزبلة التاريخ
المغاربة عطاكم فرصة و زوج ولكن خيبتو آمالو ديالو و بزاف و دابة نعطيو فرص لأحزاب اخرى يا إما طلعنا يا إما تنزلنا و نتمنى خير
لعنة الله عليكم إلى يوم الدين يا حزب االذل . هلكتونا و مرضتونا هذا هو التفسير الوحيد.
الئ مزبلة التاريخ ونتمنئ من الاحزاب الصاعدة تحمل المسؤولية ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا لان جلالة الملك الله ينصره هو الدي يقوم بالاصلاحات والاوراش الكبرئ
انتماء حيتو الدجاجة لماليها.ام الشعب حيد ليكم الحكومة اوهادا حق يمنحه الدستور له .
نسيتم أن الكراسي لا تدوم، نسيتم أن الشعب لم يسبق له ان انتخبكم وكان يعزف عن التصويت.
مشكلتكم هو أن حتى قاعدتكم الانتخابية فاقت من الدوخة وأن الشعب المغربي قرر معاقبتكم لذلك قصد مكاتب التصويت بكثافة.
هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.