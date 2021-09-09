الشوباني معلقا على الهزيمة: لايوجد تفسير حتى لو كان الحزب عدوا لدودا لكل طبقات الشعب
هبة بريس - الرباط
علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، على نتائج الاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقال الشوباني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” : “لا يوجد تفسير في علم السياسة وعلم الاجتماع لنتائج اقتراع 8 شتنبر حتى لو كان العدالة والتنمية عدوا لدودا لكل طبقات الشعب بدون استثناء”
وأضاف الشوباني في تدوينة ثانية “سيظل تاريخ 8 شتنبر شاهدا على لحظة تجريف سلطان المال لهيبة الإدارة ولقيم التنافس السياسي النزيه في المجتمع” وفق قوله
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
3
0
26 تعليقات
ببساطةسياسية تفسير 8شتنبر كان درسا تقويميا لإنجازاتكم الضعيفة وعدم قدرتكم على حل المشاكل البسيطة للمواطنين واهتمامكم بالمال والسيارات كباقي الفاسدين
جاي كتعلق بوجهك احمر ماكانش لي اخرج على الحزب كدك وعودكم الخاوية طلعتوا على أكتاف الشعب اوضربتوه أتفوووا.
وانت نسيتي راسك هاداك شي لي درتي في قبة الأمان او لنفكرك.
كبيركم هادوك لخرجات لكان كيدير هي لي حطمات حزب التجار.
يالله بهايمكم.
ماقنعتوش ياك درتو لابأس كيف ما قال كبيركم بن كيران لمخير فيكم كانت عندوا رونوا 12 .
وعند ربكم تختصمون.
لا سماحة ليكم سيقتص منكم 36 مليون مغربي غدا يوم القيامة.
ستسؤلون عن المسؤولية وعن أموال الدولة وعن الوعود التي قطعتموها على انفسكم وعن التجارة في الدين وهي الاهم.
موعدنا امام الله وكل من سولت له نفسه يوم لا ينفع الندم.
فالدنيا فانية.
حزب التكادة.
لم تعلمني انتخابات المغرب خلال الفترة التي قضيتها من حياتي وهي 60 سنة الا الاستعمال المكتف للاموال الحرام في استمالة وشراء الدمم وهذه فترة كافية لاي انسان يملك خلية عصبية واحدة في عقله ان يعرف مآل هذه الانتخابات. تم وهنا مربط الفرس لماذا يخسر هؤلاء المترشون كل هذه الأموال أليس لكسب المزيد. وسؤال آخر لماذا عساني أسلم صوتي لشخص ليس له أي قرار. أليس الملك هو الذي يوجه ويسير. اذا لماذا اصوت على البيادق.
ان حزب العدالة اخطآ بركوبه على موجة الربيع العربي وترك الحزب العميق يفعل به ما لم يستطع فعله منذ سنين ومرر جل القرارات الصعبة والمكروهة من طرف الشعب ونسبها لبن كيران ومن وراءه وهم يظنون ان الحزب العميق قد رضي عليهم لكنهم نسوا او تناسو ان الحزب العميق في المغرب لن يغفر لهم ركوبهم على موجة الربيع العربي وقد حان الوقت للخروج من الموجة وكل من زاول ركوب الامواج يعرف جيدا كيف يخرج منها ممرغا في التراب و يشعر بدوار ولا يعلم اين يتجه بعد سقوطه المدوي. انصح الحزب ان يعتذر للمغاربة وان يطلب الصفح من الحزب العميق وله ان يعتبر مما وقع له ولا اظنه قد استوعب او سوف يستوعب خروجه من الموجة العاتية كما نرا من تصريحات اطره.
انك بهذا الادعاء تتهم المغاربة بالغباء وتحاول ايجاد مبرر لاندحار حزب الذءاب الملتحية وقد قلتها دون قصد وهي ان هذا الحزب فعلا عدو لذود للمغاربة بكل مكوناته وكل افراده،انه حزب الفساق الذي ركب على الدين من اجل الكراسي انه حزب الشيطان وحزب الجهلة والاميين !!!!
SUREMENT IL A BIEN DIT.PDJ EST EST BIEN L ENNEMI DE PEUPLE