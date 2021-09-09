هذه هي النتائج النهائية للمجلس الجماعي بأكادير

2021-09-09 / 2:01 مساءً
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أحمد وزروتي: هبة بريس

حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 29 مقعدا بجماعة أكادير، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة ب6 مقاعد ثم الاتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية ب5 مقاعد لكل منهما، ثم الاستقلال ب4 مقاعد، ومقعدين للاشتراكي الموحد وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية لكل منهم، في حين حصلت أحزاب النهضة والفضيلة، والاتحاد الدستوري و لائحة اللامنتمي والمؤتمر الاتحادي، والطليعة الاشتراكي على مقعد وحيد.

وتمثل هذه النتائج ما يناهز 98 في المائة من فرز الأصوات بأكادير.

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