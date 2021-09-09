عزيز أخنوش

أخنوش :” مجيناش نحاربوا شي حزب، بل لنشكل بديلا للمغاربة“

2021-09-09 / 1:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش أن حزبه لم يكن هدفه محاربة حزب معين، بل كان الهدف هو خلق بديل سياسي للمغاربة.

وقال عزيز أخنوش خلال ندوة صحفية اليوم بمقر حزبه بالرباط، بمناسبة تصدر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أمس ثامن شتنبر، :”مجيناش نحاربوا شي حزب، جينا باش نشكلوا بديلا للمغاربة”.

وأضاف عزيز أخنوش، بخصوص صورة التحالفات الممكنة لقيادة الحكومة؛”المغاربة طالبو منا المعقول والعمل…
برنامجنا هو من سيشكل قاعدة التحالف لتشكيل اغلبية برلمانية متماسكة“

وشدد عزيز أخنوش، على أن هذه الأغلبية ستكون رصينة وقادرة على تفعيل المشاريع الكبرى التي أطلقها عاهل البلاد الملك محمد السادس.

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