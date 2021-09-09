بوعيدة :”ظفري بمقعد برلماني تكليف على عاتقي لخدمة مصالح الساكنة“

2021-09-09 / 1:16 مساءً
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هبة بريس - كلميم

قدم الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، الشكر لساكنة إقليم گلميم وساكنة جهة گلميم واد نون على الثقة التي وضعوها في شخص ومنحوه أصواتهم خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، والتي تمكن عن طريقها من الحصول على مقعد بمجلس النواب ممثلا عن حزب الاستقلال.

ووعد بوعيدة في بث مباشر بتقنية “اللايف” على صفحته الشخصية بالفيسبوك، بخدمة مصالح الإقليم والجهة وساكنته بشكل عام دون تمييز من صوت له ومن لم يصوت، معتبرا أن الفوز بالمقعد الانتخابي عن الدائرة التشريعية بگلميم تكليف على عاتقه لخدمة مصالح الساكنة، وليس تشريفا على حد قوله.

وكان بوعيدة قد ترشح في الانتخابات التشريعية الحالية على رأس لائحة حزب الاستقلال بدائرة كلميم، وتمكن من نيل مقعده بفارق مريح من الأصوات عن الدائرة التشريعية.

ويشهد للدكتور عبد الرحيم بوعيدة بالنزاهة والاستقامة وخدمة مصالح المواطنين دون استثناء، منذ أن كان رئيساً لجهة كلميم واد نون، بالرغم من العراقيل والصعوبات التي واجهته آنذاك .

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