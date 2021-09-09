هؤلاء هم البرلمانيون الفائزون بجهة سوس ماسة
أسفرت النتائج النهائية التي تم الاعلان عنها صباح اليوم الخميس 9 شتنبر ، والمتعلقة بعملية الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التي جرت يوم أمس الاربعاء 8 شتنبر، وهؤلاء هم البرلمانيون الفائزون بجهة سوس ماسة .
اسفرت النتائج النهائية على فوز كل من:
دائرة اكادير ادوتنان:
_ التجمعي كريم اشنكلي
_ البامي حميد وهبي
_ الاستقلالي جمال الديواني
_ حسن اومريبط عن التقدم والاشتراكية
دائرة انزكان:
_اسماعيل الزيتوني عن الاحرار
_ خالد الشناق عن الاحرار
_محمد اوضمين عن البام
دائرة اشتوكة ايت باها:
_ اسماعيل كرم عن الاحرار
_ احمد بومكوك عن البام
_ الحسين ازكاغ عن الاستقلال
دائرة تارودانت الشمالية:
_ لحسن السعدي عن الاحرار
– عبد العزيز البهجة عن الاستقلال
– عبد اللطيف وهبي عن البام
دائرة تارودانت الجنوبية:
– محمد بودلال عن الاحرار
– عبد الصمد قيوح عن الاستقلال
– خالد الحاتيمي عن البام
– ابراهيم احنين عن البيجيدي
دائرة تزنيت:
– عبد الله الغازي عن الاحرار
– حنان عدباوي عن الاستقلال
دائرة طاطا:
– الحسين تضومانت عن الاحرار
– حسن التابي عن البام
وحسب النتائج العامة لانتخابات التشريعية بالدوائر المحلية بجهة سوس ماسة حصل حزب الاحرار 7 مقاعد والبام 6 مقاعد والاستقلال 6 مقاعد والبيجيدي على مقعد واحد والتقدم والاشتراكية على مقعد واحد.
تعليق واحد
اين هي النتاىج المذكورة في العنوان؟؟؟؟؟؟؟؟.