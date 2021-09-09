البام” يحصد 7 مقاعد برلمانية بجهة الشمال

2021-09-09 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من حصد سبعة مقاعد من أصل ثمانية دوائر انتخابية على صعيد أقاليم وعمالات جهة طنجة -تطوان -الحسيمة في الانتخابات التشريعية بناء على النتائج المعلن عنها بعد انتهاء عملية فرز الأصوات .

وتوزعت المقاعد البرلمانية التي حصل عليها حزب الاصالة والمعاصرة بجهة الشمال على محمد الحموتي عن دائرة الحسيمة ، والعربي المحرشي الذي ضمن مقعدا عن دائرة اقليم وزان فيما حصل عبد الرحيم بوعزة على مقعد في البرلمان عن دائرة الشاون ، كما فاز محمد الحماني، على مقعد في البرلمان عن دائرة العرائش، ومحمد العربي أحنين بمقعد في الانتخابات التشريعية بدائرة تطوان، وتصدر محمد العربي المرابط عن حزب البام، نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة المضيق الفنيدق، ثم على صعيد إقليم طنجة أصيلة فاز عادل الدفوف بمقعد في البرلمان.

جدير بالذكر أن النتائج المعلن عنها بالأمس من قبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بوأت حزب التجمع الوطني للاحرار الصدارة في الانتخابات التشريعية يليه حزب الاصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال في انتظار الكشف عن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية .

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