ماء العينين معلقة على النتائج: “صادمة وقاسية وعلى العثماني الاستقالة”
علقت القيادية بحزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، على نتائج حزبها بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” :”نتائج صادمة وقاسية وغير منتظرة حتى من أكثر المتشائمين… هو توصيف وليس موقفا.. الموقف يجب أن يكون في مستوى الحدث: على الحزب أن يعترف بهزيمته وأن يتدارس بجرأة وشجاعة أسبابها الكامنة والظاهرة. ”
وأضافت القيادية البيجيديه بالقول “استعمال المال وعدم تسليم المحاضر كلها أسباب وإن كانت صحيحة لا يمكن أن تبرر بأي شكل من الأشكال هذا الاندحار المُحزن لحزب تسلمته القيادة الحالية كبيرا قويا متماسكا وتُسَلِّمه اليوم ضعيفا منكسرا”.
الحقيقة، تضيف ماء العينين، أن حزبنا كان طيلة الفترة السابقة حزبا كبيرا بقيادة صغيرة، وعلى الأخ الأمين العام أن يعترف بهزيمة الحزب وأن يقدم استقالته ويدعو إلى وقفة تقييم حقيقية.
وتابعت “ليس جلدا للذات أو محاولة لتعليق الفشل على قيادة الحزب، ولا داعي لأن يخلق الحزب تقاطبا جديدا بين تيار ينتقد القيادة وتيار يدافع عنها، لقد جربنا هذا الخيار ويجب أن نعتبر بالنتائج. اللحظة لحظة اعتراف بالأخطاء والتحلي بفضيلة النقد، فاليوم لم يعد ممكنا إقصاء من يتبنى هذا الخيار أو التنكيل به والاستقواء عليه تنظيميا وقد كان ذلك من أسباب الهزيمة: صم الآذان عن صوت النقد الصادق وفسح المجال واسعا أمام أصوات التهليل والتصفيق لشعار جبان سياسيا وأخلاقيا عنوانه “الصمت والإنجاز”، وقد قلنا ذلك وآمنا به طيلة الولاية.”
واسترسلت مدونة “لقد عاقب المغاربة حزب العدالة والتنمية، هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها بشجاعة في بداية للتصالح معهم ومع الذات العليلة، ولنتأمل عدد الأصوات وسلوك الناخب في المدن وعلى رأسها دائرة الرباط المحيط.. لقد شعر الناس بتخلي الحزب عن المعارك الحقيقية وتخليه عن السياسة مع قيادة منسحبة وصامتة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية، فتخلوا عنه.”
وأضافت “لم يكن التنافس شريفا، وقد سمح رئيس الحكومة بمرور قوانين انتخابية كارثية، كما قدم تنازلات غير مدروسة ورفض تفعيل مقتضيات دستورية كان يمكن أن تنقذ الحزب، كما تبنى منطقا إقصائيا حديديا داخل الحزب. ”
واختتمت بالقول “نحن في حاجة إلى الحكمة والبصيرة في هذه اللحظات الصعبة على حزبنا ومناضلينا، ولا يمكن الإكتفاء بالتنديد بخروقات الانتخابات وهي حقيقية وواضحة ولا تشرف بلدنا، لكن مواجهتها كان يجب أن تكون قبل اليوم بقوة وجرأة ووضوح، فالأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ.”.
15 تعليقات
هذه هي الحقيقة،وكل مايجب ان يقال قالته ماء العينين.
هذا ليس فشلا هذا سقوط للقناع أو سقوط لورقة التوت.البيجيدي كان يعتبر نفسه نمرا وهو في الحقيقة نمر من ورق.
اعبت لصالحه الظروف وتغشام المواطنين بالدين.
والآن ما على البيجيدي إلا أن يحل نفسه راه عمرو لا قرقبها
عنا الموضف البسيط المرتب في اسفل الدرج من الويلات وكانت اذانكم صماء فهانتم تحصدون ما زرعتم ا هذه المرة بكثافة للتغير
أحد أسباب هزيمة العدالة والتنمية ليس العتماني او القوانبن الانتخاببة لولا القانون الانتخابي الجديد لما استطاع البيجيدي أن يحصل على اكتر من مقعدين اتنين سبب هزيمة البيجيدي هي القرارات المجحفة التي اتخذها بنكيران التقاعد التعاقد صندوق المقاصة بالإضافة إلى أن أغلب برلمانييه ومنتخبيه استفادوا من التعويضات المتعددة و انسحبوا من الحياة العامة
الإعتراف بالهزيمة فضيلة
من الأفضل لكم الانسحاب من الحياة السياسية بكل هدوء وتنسحبون من الأبواب الخلفية لقد سقطت عنكم ورقة التوث
البكاء وراء الميت لا يفيد
السقوط مخز ومذل وهو جزاء من باع المبادئ الأصيلة الشريفة التي وصل بها إلى الحكم ومن خان العهود أذله الله وأخزاه في الدنيا والآخرة
انتهى الكلام
الحمام طار وعلا.شوفي وصل لمولان روج لتصورت حداه في فرنسا.
انت لا مصداقية لك استغليت الدين ثم ذهبت تتبرجي في باريس اليوم لك الوجه لكي تتكلمي كلكم منافقون تظهرون الورع وتخفون افعال الشياطين
أمام حزبكم الموقر من دابا حتى يموت في المغاربة اخر واحد عندو 18 سنة في هاد اللحظة.باش يلملم أوراق و اخفاقات ديالو
انت ممن ساهمت في هزيمة حزب العدالة والتنمية بعد ان تولى سعد الدين العثماني رءيس الحكومة خلفا لابن كيران الذي كنت انت من لازال يساندونه للرجوع الى رءاسة الحكومة .كما انك كنت تطعنين وتبخسين جميع اعمال الحكومة برئاسة العثماني كيفما كانت.وهذا يعرفه الجميع.
لهذااخرسي فانت من اسباب اخفاق و هزيمة حزب العدالة رغم المجهودات التي قاموا بها .اذن انت من ساهم في العداء للعدالة والتنمية الى جانب الاحزاب المناوءة والمنافسة الاخرى.
سلوكك سيدتي احد اسباب الهزيمة، خلع الحجاب في باريس ليس له الا تفير واحد هو النفاق، انه حزب النفاق والمنافقين،
لن تقوم قائمة للحزب بعد اليوم،
هذه النتيجة كانت جد متوقعة من عامة الشعب و في نظر أي مبتدئ او محلل سياسي…. أتظنون أن الشعب المغربي غبي أو لا يفهم أو ينسى ؟؟؟؟؟ هذا جواب الشعب على تصرفات العثماني و انبطاحه من اليوم الأول
من بعد الواعظ أنت من بين الأسباب التي أدت إلى المس بصورة الحزب نفاق وووقاحةام تناسبا صورك آخر من يتكلم