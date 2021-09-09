الرباح: لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارثية
هبة بريس - الرباط
علق القيادي عن حزب العدالة والتنمية، عزيز الرباح، عن الهزيمة المدوية لحزب بالاستحقاقات الانتخابية للثامن من شتنبر.
وقال الرباح في توضيح نشر على الموقع الرسمي للحزب “لا أجد أي تفسير لهذه النتائج الكارتية. لو احتسبنا فقط الأعضاء والمتعاطفين وأسرهم والأقرباء والأصدقاء والجيران وبعض الموظفين الذين جربونا وبعض المقتنعين بعملنا وجهدنا ونزاهتنا، لو احتسبنا هذا فقط لكنا في الرتب الأولى وبامتياز”.
وأضاف بالقول “سأبقى على العهد دائما لذلك أدعوكم إلى المزيد من العمل والتعاون من أجل مدينتنا ووطننا من أي موقع كنا فيه. فالمناصب لا تدوم والواجب لا ينقضي بزوالها. وقد تكون الواجبات والتحديات اليوم أكبر مما مضى..سأبقى وفيا للثوابت ملتزما بالمنهج مصرا على الإصلاح متعاونا مع الخيرين كما كنت وأسأل الله أن يحفظ وطننا ويعزه وان تسير مدينتنا دائما نحو الأفضل.”
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44 تعليقات
فقد الشعب التقة فيكم ففي عهدكم اصبحت الطبقة الشغيلة فوق الستين،استنزاف جيوب الموطنين٬غلاء المعيشةوالزيادات المتكررة٬ارتفاع نسبة القروض، حتى الوقت زدتم فيه ساعة وتركتم الشعب يعاني على العكس ضهرت عليكم النعمة انتم فقط ، خدلمونا باسم الحزب الاسلامي
لا تجدون تفسيرا، و هذا أكثر ألما من السقوط نفسه!!!
– الا تنزلون الى الشارع لتروا عدد المتسولين غاابا يكون أكثر من اامارة أنفسهم.
– الا تسمعمون أخبار المهاجرين السريين ركاب البحار ااذين يموموتون يوميا و يكون طعاما للحيثان.
– اقفلتم ااحوار الاجتماعي و خفظتم من الأجور و حقوق التقاعد و عندتم مع الاساتذة اامتعاقدين ااذين وعدوهم الاحزاب الأخرى بحل قضيتهم.
– اضررتم بأرزاق الناس في اطار تدابير كورونا في السياحة و المهن الحرة و ااحفلات و ااحمامات و ااتظاهرات الفنية و النقل غيرها و تركتم اامجال لفرض الغرامات على الجميع فقيرا وغنيا مما ساهم في سخط الناس على الحزب الحاكم.
– المواطن الذي يذهب الى المستشفى و لا يجد سريرا لعلاجه بدعوى انه مخصص لعلاج كوفيد، كأن الامراض الاخرى لا تقتل ، و يتألم الى أن يموت أو يعافيه الله سبحانه و تعالى.
– التعليم….ااسكن….خدمات الادارة…..
– انكم في برجكم العاجي مثلكم مثل تشاوسسكو رومانيا عندما ثار الشعب، تساءل ماذا وقع لشعبي؟ و هو لا يعلم أن شعبه يعيش في الفقر و الألم و اابؤس.
من ال يرى من الغربال فهو أعمى.
Mdr