ب42031 صوتا.. التجمعي رفيق بناصر ينتزع مقعدا بدائرة الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أفرزت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، التي جرت في موعدها المحدد، ال08 شتنبر 2021، في دائرة الجديدة، فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص المناضل التجمعي (رفيق بناصر)، الذي حصد 42031 صوتا؛ متبوعا ب(امبارك الطرمونية)، عن حزب الميزان، ب24294 صوتا؛ يليه (محمد مهدب)، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ب23388 صوتا.

وحصل المناضل (المهدي الفاطمي)، عن حزب الوردة، على 17458 صوتا. فيما كان المقعد الخامس من نصيب حزب التقدم والاشتراكية، في شخص مناضله (يوسف بيزيد)، ب 16073 صوتا. أما المقعد السادس فقد ظفر به (محمد لمخنتر)، عن حزب الحركة الشعبية، ب15876 صوتا.

هذا، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، 53.71 في المائة، وبلغ عدد المسجلين 397251، والمصوتون منهم 213368.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0